Germania | un giornalista di Der Spiegel licenziato per aver inventato notizie

(Di giovedì 20 dicembre 2018)perché “le sue storie erano falsificate in larga misura e i protagonisti inventati“. Con questa motivazione il settimanale tedesco Derha allontanato dalla propria redazione il 33enne Claas Relotius, elettodell’anno dalla Cnn nel 2014 e citato da Forbes come giovane di talento nel settore media. Ilha ammesso dilo fatto “per paura di fallire“. Secondo le sue parole sono 14 le storie falsificate almeno in parte.I fatti sono stati accertati da una sorta di contro-inchiesta partita dall’interno della stessa redazione. “Verità e menzogna – scrive il settimanale rivolto ai lettori – erano mescolate nei suoi pezzi. Alcuni erano soltanto impreziositi con particolari, altri completamente falsi”. La storica rivista che vanta la maggiore tiratura intra i settimanali, ha definito il ...