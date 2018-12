Genova | via alle demolizioni | ma ci sono frizioni fra sindaco e procura

Genova - Toti e Bucci riaprono via Perlasca : 'Ora via Fillak' - : Per il governatore Giovanni Toti, si tratta di "un bel regalo di Natale quando la politica mantiene le promesse'.

Ponte Morandi - Toti : con ricostruzione viadotto Genova riparte : Genova, 18 dic., askanews, - 'Dopo il cantiere per la demolizione di Ponte Morandi, ora avanti tutta per la ricostruzione! Altre promesse mantenute nei tempi stabiliti. Così Genova riparte e fa un ...

Genova - a febbraio via i lavori per il nuovo ponte : la ricostruzione costerà 220 milioni : A oltre quattro mesi dal crollo del ponte Morandi, sappiamo finalmente chi lo ricostruirà: il nuovo ponte sul Polcevera a Genova sarà infatti costruito da Salini Impregilo,...

Genova - è di Renzo Piano il progetto del nuovo viadotto : non si chiamerà più Ponte Morandi : L'opera verrà realizzata entro il dicembre del 2019 dalla cordata composta da Salini Impregilo, Fincantieri e Italferr per un costo complessivo di circa 220/230 milioni di euro. La struttura utilizzerà “pile” anziché “stralli” "nel rispetto della sensazione di avversione psicologica maturata in città dopo il crollo del Morandi".Continua a leggere

Genova - a febbraio via i lavori per il nuovo ponte : la ricostruzione costerà 220 milioni : Il ponte Morandi crollato a Genova sarà ricostruito da Salini Impregilo con Fincantieri e Italferr. Il decreto che affida i lavori è stato pubblicato sul sito ufficiale della struttura commissariale ...

Ponte Genova - Salini-Fincantieri-Italferr ricostruiranno il viadotto : Ponte Genova, Salini-Fincantieri-Italferr ricostruiranno il viadotto Le tre società sono state scelte per dare il via al progetto per la ricostruzione, sull’idea dell’architetto genovese Renzo Piano. Intanto, il coordinatore dei periti di Autostrade sottolinea: “Dalle prime analisi sembra che cedimento stralli non sia stata la ...

Ponte Genova - saranno Salini e Fincantieri a ricostruire il viadotto Morandi : La cordata Salini Impregilo Fincantieri ricostruirà il Ponte Morandi. Alle 17 il commissario straordinario Marco Bucci darà l’annuncio. Il viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi, ha sottolineato che il Ponte sarà ricostruito «bene e rapidamente, e soprattutto da imprese italiane»...

Genova - Ponte Morandi : “Il nuovo viadotto sarà in piedi a fine 2019” : Il nuovo Ponte a Genova “a fine 2019 sarà già in piedi e all’inizio del 2020 al massimo verrà inaugurato, magari addirittura a fine dicembre“: lo ha dichiarato Danilo Toninelli, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai microfoni di Radio Anch’io. L'articolo Genova, Ponte Morandi: “Il nuovo viadotto sarà in piedi a fine 2019” sembra essere il primo su Meteo Web.

DEMOLIZIONE PONTE MORANDI - BUCCI : "LAVORI AL VIA"/ Genova - Confindustria : "abbatterlo è scelta di pancia" : Genova, PONTE MORANDI: dissequestro del moncone ovest: ancora problemi su est. BUCCI, 'domani diremo chi lo ricostruirà, ci sono sorprese'

Genova - crollo ponte Morandi : “Il viadotto smontato tra 10 giorni” : “Qualcuno ha detto che era una falsa inaugurazione, invece abbiamo fatto quello che dovevamo fare, aspettiamo la formalizzazione dell’inaugurazione e già nelle prossime ore inizieranno i lavori“: lo ha dichiarato oggi il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci in riferimento alla decisione della procura, che ha firmato l’autorizzazione a procedere con i cantieri sui monconi. “Dieci giorni, ...

Ponte Genova : via libera alla demolizione del lato Ovest : La Procura di Genova ha firmato l'autorizzazione allo smontaggio del moncone Ovest di Ponte Morandi, "in permanenza del sequestro". Questo permetterà di salvaguardare i reperti del viadotto "smontati" - perché elementi probatori - facendo procedere i lavori di demolizione. Le parti smantellate del lato Ovest del Morandi saranno custodite nella stessa area per consentire ai tecnici l'analisi. La ...

A Genova primo passo per il nuovo viadotto. La demolizione del ponte è stata affidata a cinque imprese : Firmato dal commissario straordinario alla ricostruzione il decreto per la demolizione del ponte Morandi. 'Abbiamo rispettato l'impegno che ci siamo presi con i genovesi, da domani partiranno i ...