Genoa | offerta per un centrocampista dell' Empoli

Calciomercato Napoli - l’offerta con contropartita che sblocca l’affare Piatek con il Genoa : Calciomercato Napoli – Il Napoli è reduce dal pareggio davanti al pubblico amico contro il Psg, la squadra di Carlo Ancelotti si prepara per la gara contro il Genoa, partita molto importante per la zona Champions League. Il club azzurro si prepara anche a muoversi per il mercato di gennaio, pronto un nuovo assalto al Genoa per l’attaccante Piatek. L’ultima offerta è veramente importante: 30 milioni più una contropartita: ...

