Gatwick | droni illegali sulle piste | l' aeroporto sospende tutti i voli

Gatwick stop ai voli per droni in volo. I voli all'aeroporto londinese di Gatwick sono stati bloccati a causa dell'avvistamento di due droni in volo su una delle piste. Un portavoce dello scalo, citato dalla Bbc, ha riferito che alcuni voli in arrivo sono stati messi in attesa mentre altri sono stati deviati verso scali diversi. Gatwick ha confermato che i dronti sono stati avvistati, mentre la British Airways ha fatto sapere che i ritardi sono dovuti "a un drone".