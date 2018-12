Funerali Antonio Megalizzi Video | vescovo di Trento | un pezzo di cielo è sceso in

Mattarella e il premier Conte ai Funerali di Antonio - giornalista ucciso dal terrorista : Già dalle 13 una piccola folla aveva iniziato a radunarsi davanti all'entrata della cattedrale di Trento, in piazza Duomo, per rendere omaggio ad Antonio Megalizzi, il giornalista di...

Funerali Antonio Megalizzi - il vescovo di Trento : “Un pezzo di cielo è sceso in terra e ora vi fa ritorno” : “Un pezzo di cielo è sceso in terra e ora vi fa ritorno”. Con queste parole, l’arcivescovo di Trento, Lauro Tisi, ha concluso l’omelia ai Funerali di Antonio Megalizzi, il giovane giornalista ferito a morte durante l’attentato a Strasburgo l’11 dicembre scorso. “Nella terra che ha dato i natali a uno dei Padri fondatori del sogno europeo – ha detto l’arcivescovo – Antonio ha immaginato un’Europa senza ...

I Funerali di Antonio Megalizzi oggi nel Duomo di Trento : Profondamente ferita, la comunità di Trento si è raccolta oggi, giovedì 20 dicembre 2018, nella suggestiva cornice del Duomo, per dare l'ultimo saluto a un giovane giornalista trentino di belle speranze, Antonio Megalizzi, di 29 anni. Ieri sul palazzo Pretorio è stata proiettata una vignetta di Biani in sua memoria, molto apprezzata. Il giorno dell'arrivo in città della salma di Antonio è caduta su Trento la prima neve. La cerimonia è stata ...

Folla ai Funerali di Antonio Megalizzi a Trento : “Un pezzo di cielo ora vi fa ritorno” : Grande commozione al funerale di Antonio Megalizzi, il giornalista italiano ucciso nell'attentato al mercatino di Natale di Strasburgo dello scorso 11 dicembre. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del feretro al Duomo di Trento. L'arcivescovo Tisi: "Ti diciamo grazie, Antonio, per aver creduto nella forza della parola che s'interroga, si pone domande e rinuncia a facili risposte".Continua a leggere

Funerali Antonio Megalizzi - Italia in lutto per l’addio al giornalista ucciso a Strasburgo : In occasione dei Funerali del giornalista trentino di 29 anni ucciso nel sanguinoso attentato di Strasburgo, la presidenza del Consiglio ha disposto che tutte le bandiere, nazionale ed europea, esposte sugli edifici pubblici dell’intero territorio nazionale siano posizionate a mezz’asta in segno di lutto.Continua a leggere