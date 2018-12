Fortnite | Epic svela per sbaglio la nuova struttura per The Block

Epic Games lancia un negozio online ufficiale per il merchandising di Fortnite : Richiesto da molto tempo dai fan più accaniti del gioco, Epic Games ha lanciato oggi il negozio online di merchandising per Fortnite, il suo Battle Royale vero e proprio mattatore del 2018.Il negozio, che potete visitare a questo indirizzo, permette di acquistare una vasta gamma di magliette che presentano i design più iconici di Fortnite. Sfortunatamente, come sottolinea Fortnite Intel, le spedizioni cominceranno solo da gennaio del 2019 quindi ...

Fortnite : anche il noto ragazzo dello zaino denuncia Epic Games per il suo balletto : Il nome di Russell Horning potrà non suonarvi familiare, anche se con molta probabilità conoscete alla perfezione l'aspetto di questo giovane ragazzo e il suo famosissimo balletto che ha fatto impazzire il mondo.anche noto come il "ragazzo dello zaino" o "Backpack Kid", Horning ha inventato questa danza che ha rapidamente scalato i trend dei social network, arrivando a essere inclusa come emote in una miriade di videogiochi come Destiny 2 e ...

La sufficienza di Epic Games danneggia Fortnite come esport - editoriale : A Epic Games importa che gli esport attorno a Fornite funzionino? La domanda sorge spontanea dopo che lo sviluppatore ha buttato nella mischia un'arma potentissima, l'Infinity Blade prelevata dall'omonimo gioco mobile, che ha completamente scombussolato gli equilibri del gioco. Il perché è presto detto: a chiunque la estraesse la spada raddoppiava la vita massima, garantiva una velocità superiore e rigenerava un punto vita al secondo. Oltre alla ...

Fortnite : Carlton de "Willy il principe di Bel-Air" accusa Epic di aver rubato il suo balletto : Alfonso Ribeiro è l'attore che interpretava Carlton Banks nella serie TV anni 90' The Fresh Prince of Bel-Air (Willy il principe di Bel-Air nella versione italiana). Il personaggio in questione è famoso per la Carlton Dance (presente nella serie) e si è unito alla legione di personaggi famosi che ha accusato Epic Gmes di aver rubato ed inserito i loro balli in Fortnite. Come riporta Polygon, l'accusa riguarda l'emote Fresh apparsa nel gioco nel ...

Fortnite : Epic fa un passo indietro - rimossa la spada Infinity Blade : In occasione dell'arrivo della Season 7, con l'aggiornamento 7.1 Epic aveva introdotto una serie di novità tra cui Infinity Blade, una particolare spada presente in Fortnite Battle Royale.Sostanzialmente stato l'esagerato potere della spada a causare qualche problema. La community del gioco si è infatti lamentata all'unisono di quanto questo particolare oggetto risulti sbilanciato sul fronte del gameplay. Un giocatore che la brandisce può ...

Epic Games riduce al silenzio un rinomato dataminer di Fortnite con minacce legali : I leak di Fortnite, come saprete bene se avete l'abitudine di seguirci, sono ormai all'ordine del giorno. A portare alla luce queste informazioni confidenziali è un esercito di dataminer, che scandagliano i file della versione PC del gioco alla ricerca di piccole e apparentemente anonime stringhe di codice che racchiudono però i segreti più preziosi degli sviluppatori.Forse stanca di farsi anticipare sul tempo a ogni singolo annuncio, Epic Games ...

Servizi Cross Platform di Fortnite condivisi gratuitamente da Epic Games - quale futuro per il settore? : I numeri fatti registrare da Fortnite nel corso dell'ultimo anno (o poco più) sono indubbiamente rilevanti per l'industria videoludica. Parliamo di oltre duecento milioni di giocatori che hanno fatto il loro accesso nel colorato Battle Royale di Epic Games, con stime che si prospettano ugualmente entusiasmanti per il futuro. Chiaramente il successo del gioco è stato sancito anche e soprattutto dall'abbattimento delle barriere, avvenuto grazie al ...

Epic sta rendendo disponibili gratuitamente a tutti gli sviluppatori gli strumenti cross-platform di Fortnite : Come riporta Eurogamer.net, Epic ha annunciato che realizzerà la sua suite di strumenti cross-platform, creati originariamente per Fortnite, e li renderà gratuiti per l'uso da parte di tutti gli sviluppatori, a partire dal prossimo anno.L'idea, come potete immaginare, è quella di realizzare un'integrazione cross-platform, qualcosa per cui Epic è stata determinante, incoraggiando i titolari delle piattaforme dopo il successo fenomenale di ...

Epic Games rende ufficiale l'arrivo di Creativa su Fortnite : ecco tutti i dettagli della nuova modalità : Dopo essere stata anticipata da alcuni rumor circolati nel pomeriggio di oggi, la modalità Creativa trova conferma della sua esistenza grazie a un post pubblicato da Epic Games sul profilo Twitter di Fortnite, nel quale svela inoltre i dettagli di questa inedita playlist.Come riporta la nota diffuso dagli sviluppatori sul blog del gioco, la modalità Creativa sarà disponibile dal 6 dicembre e permetterà di progettare partite, gareggiare ...

Addio regali agli amici in Fortnite - perché Epic ha rimosso la funzione? : Epic Games ha rimosso la funzione per inviare regali agli amici in Fortnite. In pratica non sarà più possibile regalare Skin agli amici perché lo sviluppatore ha deciso di rimuovere una delle funzioni più apprezzate del gioco nonostante sia stata rilasciata solo pochi giorni fa. Per quale motivo?. I fan del gioco avevano aspettato con grande ansia questa novità: dopo aver effettuato l’accesso al negozio di Fortnite era possibile acquistare di ...

Fortnite : Epic Games pubblica la seconda immagine teaser della Stagione 7 : Come segnala Fortnite Intel, è stata pubblicata da Epic Games la seconda immagine teaser ufficiale della Stagione 7 di Fortnite: Battle Royale, con la didascalia "un giorno gelido sorge ...". La nuova immagine è stata condivisa a pochissimi giorni dalla prima, sempre a "tema artico".I giocatori hanno anche iniziato a riferire che la neve sta iniziando a cadere su Spawn Island, il che potrebbe essere un altro suggerimento alla potenziale tempesta ...

Epic Games - il creatore di Fortnite - annuncia il suo negozio virtuale : (Foto: Epic Games) Da produttore e sviluppatore di videogiochi a proprietario di una piattaforma per la vendita di titoli altrui. Epic Games, lo studio responsabile di classici come le serie Unreal e Gears of War, ma anche dello spettacolare fenomeno Fortnite, ha annunciato il suo prossimo passo nel mondo videoludico: si chiama Epic Games Store, ed è un negozio virtuale nel quale gli sviluppatori potranno mettere in vendita i propri al pubblico ...

Fortnite e i balletti rubati : Rapper e star del cinema contro la Epic Games #Fortnite : Fortnite continua a far parlare di sé, senza contare che il suo nome sia già sulla bocca di tantissimi giocatori di ogni età. Nonostante il grande gioco di successo, le critiche legate ad alcuni aspetti del videogame sono ancora tante. Ci riferiamo a come la Epic Games si sia ispirata in modo decisamente palese a mosse o piccoli balletti diventati celebri grazie a star della musica o del cinema, per poi rivendersele come oggetti a pagamento. A ...

Fortnite : 2 Milly ingaggia uno studio legale per fare causa ad Epic Games : Come saprete Fortnite mette a disposizione una serie di emote che consistono in balli ripresi dal panorama pop contemporaneo, peccato che stando ad alcuni rapper Epic avrebbe rubato i loro balli per poi proporli al pubblico sotto forma di microtransazioni.Di fatto si tratterebbe, almeno in linea teorica, della monetizzazione di passi di danza rubati a rapper e attori (qualcuno ha nominato Turk?) e poi proposti in gioco come emote a ...