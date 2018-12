Fortnite | arriva la nuova modalità a tempo limitato Siphon Solo

Arriva in Fortnite un nuovo evento live - indiscrezioni dal datamine dell’update 7.10 : Le novità all'interno di Fortnite si succedono senza soluzione di continuità, con gli sviluppatori che non risposano nemmeno un secondo per foraggiare la propia famelica community di contenuti inediti. La settima stagione di Fortnite è ormai disponibile da una manciata di settimane, un'occasione quanto mai unica per il Battle Royale per rimpolpare i cambi di battaglia con nuove leve videoludiche, andando a incrementare uno score totale che già ...

Una nuova modalità a tempo limitato basata sull'uso di spade potrebbe arrivare in Fortnite : I dataminer, dopo la pubblicazione della patch v7.00 di Fortnite, si sono messi all'opera analizzando a fondo i file dell'aggiornamento e, a quanto pare, sarebbero emerse alcune interessanti novità che riguardano l'eventuale nuova MAT in arrivo basata sulle spade.Nello specifico, come riporta Fortnite Intel, i dataminer avrebbero scoperto alcuni file che riportano nel nome "br_sword". Inoltre, altri file audio sarebbero riferiti all'uso di ...

Arriva Fortnite 6 i fan tornano a scatenarsi su Pornhub : durante le pause del videogioco tutti cercano video hard “a tema” : Arriva Fortnite 6 e i fan si scatenano su Pornhub. Non è bastato al videogioco online risultare nell’intero 2018 uno dei 25 termini più ricercati sul sito web di porno gratuito più seguito al mondo. Attorno a fine settembre, nei giorni in cui è stato possibile scaricare la stagione numero 6, parallelamente su Pornhub la ricerca del termine “Fortnite”, accoppiato spesso ad altre specifiche, è schizzato verso l’alto con un aumento del 112% in 24 ...

Monopoly Fortnite - il mashup che ha sbancato negli Usa arriva in Italia : Monopoly FortniteMonopoly FortniteMonopoly FortniteMonopoly FortniteMonopoly FortniteUno dei giochi da tavolo più celebri del mondo incontra il videogioco più giocato del momento. È stata annunciato anche per l’Italia Monopoly Fortnite, un curioso mashup che vede il titolo finanziario per eccellenza ammantarsi delle atmosfere che viviamo ogni giorno online insieme a oltre 125 milioni di giocatori. negli Stati Uniti è uscito in ottobre e ha ...

Fortnite : un sistema legato a doni potrebbe arrivare giusto in tempo per le vacanze natalizie : Come segnalato da Dotesports.com, i giocatori di Fortnite potrebbero presto essere in grado di offrire ai loro amici oggetti cosmetici di gioco, secondo fnbr.news. Le informazioni su un possibile sistema legato a doni sono trapelate da poco e potrebbero essere pronte prima del lancio della settima stagione di Fortnite.Se un sistema di regali verrà effettivamente implementato nel gioco, potrebbero esserci delle restrizioni sugli oggetti che non ...

Arrivano le Action Figure Fortnite - quando escono i giocattoli del Battle Royale : Le Action Figure Fortnite saranno presto realtà, come riporta Fortnite Intel. Dopo i Funko Pop! e il Monopoly ufficiale ora Epic Games si lancia a capofitto nel mondo dei giocattoli, annunciando il merchandising basato sul Battle Royale più famoso al mondo. Sarà la stessa Epic Games ad occuparsi direttamente della distribuzione di queste nuove Action Figure Fortnite. C’è anche una ottima notizia per quanto riguarda l’uscita: saranno ...

Le Torrette Fisse stanno per arrivare in Fortnite : Stando alla segnalazione di Fortnite Intel, un nuovo oggetto è in arrivo in Fortnite Battle Royale, si tratta delle Torrette Fisse.La Torretta Fissa sembra proprio essere il nuovo oggetto leggendario ad entrare in gioco. È interessante notare che nell'ultima patch non vi era alcuna menzione dell'oggetto e questo suggerisce che un'ulteriore patch in arrivo potrebbe essere molto significativa in termini di contenuto."Posiziona la Torretta Fissa ...