Ford Italia - Faltoni | L' efficacia dell' ecotassa sarà nulla o quasi

La fuga su una Ford Fiesta Adesso è allerta anche in Italia : D opo l'attentato di Strasburgo è allarme terrorismo anche in Italia. Chekatt Cherif, il ventinovenne attentatore che ieri ha sparato nella città francese, uccidendo tre persone, potrebbe infatti ...

Alessio corre contro il tempo : “In Italia non mi operano - se non vado a StanFord - muoio” : Ha 26 anni e lotta con una grave malattia che gli comporta sintomi cardiaci così debilitanti da impedirgli di stare in piedi: "I giorni passano e io continuo a stare sempre peggio. Andare a Stanford ed operarmi comporta un elevato costo e non posso permettermelo, ma vorrei tornare ad avere una vita normale".Continua a leggere

Ford Focus Active - già ordinabile anche in Italia : La nuova Focus è da oggi disponibile anche nella variante “Active”. Tale denominazione contraddistingue ormai i modelli che hanno una specifica configurazione che tende a trasformare le normali berline in una sorta di Crossover. Tale moda – tutta tedesca – nella Gamma Ford ha già interessato le più piccole Ka+ e Fiesta ed oggi arriva nel modello che identifica al meglio l’ovale blu, la Focus appunto. ...

Mit - un’italiana fra innovatori under 35 : “Ero a StanFord e sono tornata in Italia. Diamo risalto anche a chi rimane” : “Ricevere questo premio è il sogno di ogni ricercatore: sono emozionatissima ed essere la prima italiana a riceverlo mi fa sentire ancora più fiera. E questo riconoscimento dimostra che in Italia si può fare buona ricerca ed è una occasione per dare un po’ di risalto alle persone che tornano e non parlare solo di cervelli in fuga“. E questo è l’aspetto che mi “rende più felice”. Parla così all’Ansa Francesca ...

La prima volta di Ford Italia al Lucca Comics and Games con la "hero car" Mustang : L'Ovale blu partecipa al festival internazionale che dal 31 ottobre al 4 novembre, animerà l’intera città di Lucca. Nel suo...

Francis Ford Coppola : 'Mi piace lavorare con attori italiani' - : L'Italia, indubbiamente, ha donato il suo mirabile contributo all'arte, alla musica, alla scienza e a tutte le forme di produzione, spesso le migliori del mondo'. Nel film 'Il Padrino', che è uno tra ...

Calcio - vincono ancora le italiane in Champions. La Juve conquista 3 punti d’oro all’Old TrafFord di Manchester - la Roma rialza la testa con un 3-0 al CSKA Mosca : La Champions League riprende esattamente da dove l’avevamo lasciata: ossia con le italiane ancora una volta vincenti. La Juventus va a punteggio pieno nel suo girone, lasciandosi alle spalle il Manchester United che rimane a 6 punti dopo lo scontro tra i due club in questione, terminato con un 1-0 in favore dei Campioni d’Italia. Decide la rete di Paulo Dybala al 17° minuto. Dimenticata la sconfitta casalinga contro la SPAL, torna a volare la ...

Ford Mustang Bullitt - l’edizione speciale “tamarra” che farà felici 68 italiani : Ford Mustang BullittFord Mustang BullittFord Mustang BullittFord Mustang BullittFord Mustang BullittFord Mustang BullittFord Mustang BullittFord Mustang BullittFord Mustang BullittFord Mustang BullittFord Mustang BullittFord Mustang BullittFord Mustang BullittFord Mustang BullittNizza – Mani e braccia tremano ancora per aver domato ben 460 cavalli e una coppia di 569 Nm. Nelle orecchie rimbomba il suono sprigionato dal motore di 5000 cm3 ...

I calciatori italiani all’estero – Stefano Okaka - attaccante del WatFord : Stefano Chuka Okaka è un calciatore italiano, attaccante del Watford. A livello giovanile ha conquistato un Campionato Primavera con la Roma nella stagione 2004-2005; promosso in prima squadra, nell’annata 2006-2007 ha vinto una Coppa Italia. La Roma decide di dare fiducia al calciatore ma non è grande protagonista con i giallorossi. Poi iniziano tanti prestiti, prima al Modena poi al Brescia mentre in seguito viene ceduto al Fulham. ...

Scopre il gene delle morti improvvise - ma dove andare a OxFord perché in Italia non trova lavoro : Questo è un po' triste come è triste che tra i dieci ricercatori più citati al mondo ci siano due Italiani, che però non lavorano in Italia'. Prospettive per il futuro? 'Sono combattuta, qui sto bene,...