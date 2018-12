Folla ai funerali di Antonio Megalizzi a Trento | “Un pezzo di cielo ora vi fa ritorno”

Famiglia sterminata a Casteldaccia : Folla e commozione a funerali delle vittime dell’alluvione : È il giorno dell’addio alla Famiglia sterminata dal maltempo a Casteldaccia, sabato scorso, dove nove persone, tra cui tre bambini, sono morte per via dell’esondazione del fiume Milicia, con il fango che ha travolto la villetta delle vacanze in cui la Famiglia si trovava per il ponte di Ognissanti. Allestita nella parrocchia Madonna di Lourdes di piazza Ingastone, nel centro storico di Palermo, la camera ardente per le nove vittime ...