Fiorentina | Pjaca perde il posto | cosa succede con la Juve

Renzi : "Fiorentina - se vinci con la Juve salvi il campionato. Ci pensano Pjaca e Chiesa" : "Non immaginavo che Andrea Agnelli facesse il colpo Cristiano Ronaldo. Quando è stato ufficiale, l'ho chiamato per i complimenti. Da tifoso avversario irriducibile rosico, da amante del pallone dico ...

Fiorentina-Juventus - le probabili formazioni : potrebbero mancare Pjaca e Chiellini : Fiorentina-Juventus è sempre un confronto molto atteso che mette in palio più dei canonici 3 punti. Si affrontano infatti due squadre che da anni hanno una forte rivalità, che si rispecchia anche sul terreno di gioco in incontri spesso molto combattuti ed emozionanti. In questa circostanza la sfida assume ancora maggiore importanza per l’impatto che un eventuale successo avrebbe sulla classifica delle due compagini. I padroni di casa infatti ...

Serie A Fiorentina - lombalgia per Pjaca : non convocato per il Bologna : FIRENZE - Marko Pjaca "non sarà convocato per la partita di domani contro il Bologna " . Lo ha comunicato, tramite una nota ufficiale apparsa sul proprio sito, la Fiorentina , La società viola ha ...

Fiorentina - lombalgia acuta per Marko Pjaca : il giocatore croato salterà il match con il Bologna : L’esterno croato non potrà scendere in campo contro il Bologna per via di una lombalgia acuta occorsagli in Nazionale Stefano Pioli non potrà contare su Marko Pjaca in occasione del match tra Fiorentina e Bologna, in programma domani allo stadio Dall’Ara. Il giocatore croato ha riportato un infortunio con la propria Nazionale, un guaio che lo costringerà a sedersi in tribuna senza poter scendere in campo. Questo il comunicato ...

Serie A Fiorentina - Pjaca scalpita per convincere Pioli : FIRENZE - Da ieri il gruppo di Stefano Pioli ha ripreso ad allenarsi dopo due giorni di stop utili per staccare un po' e per ritrovare i primi calciatori di rientro dagli impegni con le rispettive ...

Calciomercato Fiorentina - Pjaca chiamato alla reazione entro il 2019 : Corvino è già alla ricerca del sostituto [GALLERY] : 1/5 Jennifer Lorenzini/LaPresse M. D ...

Gerson - Pjaca e Mirallas : se continuano così - la Fiorentina li boccia : La Fiorentina fa i conti con i prestiti che stanno deludendo. Come riportato da Il Corriere dello Sport , Mirallas che deve convincere di meritare un investimento pari a 8 milioni, mentre per Edimilson ne serviranno addirittura 10. Le risposte dei diretti interessati devono arrivare adesso, ...

Violamania : la Fiorentina ha un gioco preoccupante - flop Gerson e Pjaca : Un salasso nell'economia delle ambizioni . Non basta. Ventuno tiri, uno solo infilato alle spalle di Sportiello, un ruolino non consono per gli obiettivi prefissati. Ci sarebbe tanto da dire. I ...

Fiorentina - Antognoni : 'A Pjaca mancano serenità e gol' : Giancarlo Antognoni, dg della Fiorentina , ha parlato a Sky Sport della situazione di Marko Pjaca: 'Cosa gli manca? Tranquillità e qualche gol. Il calcio è un gioco di squadra e per potersi esprimere su livelli ottimali i calciatori devono anche avere una ...

Frosinone-Fiorentina - le formazioni ufficiali : Pjaca dal 1' minuto : “La vittoria manca, siamo ambiziosi e vogliamo tornare a vincere, quando senti questa responsabilità sei chiamato a fare qualcosina in più in tutte le parti del campo, ora c’è Frosinone-Fiorentina che ha sicuramente sofferto all’inizio il salto di categoria ma poi ha trovato compattezza ed equilibrio come dimostrato dai tre risultati utili consecutivi: troveremo una […] L'articolo Frosinone-Fiorentina, le formazioni ...

Fiorentina-Roma - Pioli : 'Partita giocata con carattere - abbiamo ambizioni. Pjaca? Lo vedo in crescita' : La Fiorentina sorride a metà. Dopo aver gestito con carattere la partita contro la Roma ed essere riuscita a passare in vantaggio nel primo tempo, i viola crollano nel finale, lasciando ai giallorossi ...

Fiorentina-Roma - Pioli : “Abbiamo tenuto testa alla Roma. Pjaca? Lo vedo in crescita” : Al termine della gara del Franchi tra Fiorentina e Roma, questo è stato il commento del tecnico dei viola Stefano Pioli, intervistato da Sky Sport: “Abbiamo indirizzato una partita equilibrata, combattuta. Non ci siamo tirati indietro e contro squadre così forti puoi aspettarti che possano colpire. Sul 2-0 la partita sarebbe andata in altra direzione ma non rimprovero nulla ai miei, siamo stati generosi e abbiamo tenuto testa alla ...

Fiorentina - Antognoni : 'Pjaca calciatore speciale - ma deve giocare con più allegria' : Giancarlo Antognoni , club manager della Fiorentina , ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Marko Pjaca : 'Ha talento: si vede che ha i colpi del calciatore speciale. giocare con più allegria lo potrebbe aiutare a ritrovare il meglio di sè stesso. Sono sicuro che presto tornerà ...

Fiorentina - Pioli : "Domani partita di sofferenza. Simeone e Pjaca pronti" : Viola malaticcia, una vittoria nelle ultime cinque, ma perfettamente in linea, classifica alla mano, con gli obiettivi stagionali. Al Franchi domani arriva la Roma e la squadra proverà a battere la ...