Fiorentina | più vicino Pulgar

Risultati Serie A – La Fiorentina si prende il derby con l’Empoli - Samp ok con il Parma : Frosinone sempre più giù : Il Sassuolo vince sul campo del Frosinone, facendo partire la contestazione nei confronti di Stirpe e Longo. Caprari e Quagliarella lanciano la Samp, vince anche la Fiorentina sull’Empoli Tre partite ma tante emozioni nel pomeriggio di Serie A, con il derby toscano tra Fiorentina ed Empoli che vale il prezzo del biglietto. I viola vincono con il punteggio di 3-1, ma devono sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione degli ...

Juve Women - Guarino : 'Per lo scudetto la Fiorentina è più attrezzata del Milan' : Rita Guarino , allenatrice della Juventus Women , ha parlato ai microfoni di Sky Sport delle rivali per lo scudetto: ' La Fiorentina più del Milan è stata costruita per il titolo . Ma le rossonere hanno un'allenatrice esperta e un attacco che è sempre andato bene anche nelle ...

Fiorentina-Juventus - ancora una vittoria per i bianconeri. Su Sisal Matchpoint si punta sull’Uno contro tutti : Ronaldo segna più di tutta la Viola - a 3 - 50 : La Juventus continua senza sosta la sua marcia da capolista indiscussa, la prossima tappa della corazzata bianconera è il Franchi, contro la Fiorentina, per una sfida mai banale. La Viola non riesce più a vincere, i 3 punti mancano infatti da 6 gare, in cui ci sono state una sconfitta e ben 5 pareggi. La squadra di Allegri è invece ancora imbattuta in campionato e vanta un ruolino di marcia fatto di 12 vittorie e un pareggio, facile ...

Fiorentina - Pezzella : 'Juventus forte - proveremo a vincere con il gioco e facendo sempre di più. Ronaldo...' : Ronaldo ' Pezzella in vista di Fiorentina Juventus Germán Pezzella , centrocampista della Fiorentina ha parlato ai microfoni Sky Sport in vista della gara di campionato di sabato, il sentito match ...

Dagli Stati Uniti : 'Fiorentina e Roma i club più appetibili' : Trovano conferme le voci su un possibile interessamento Dagli Stati Uniti verso le squadre di calcio Fiorentina e Roma, due club che tra l'altro giocano in 2 fra le città più belle del mondo. Americani interessati a Fiorentina e Roma Pochi giorni fa aveva parlato il 58enne avvocato italo-americano, Charlie Stillitano, che secondo quanto riporta il New York Times risulta essere il manager invisibile più potente al mondo per quanto riguarda il ...

La Fiorentina non sa più vincere : C'è amarezza nelle parole di Pioli che ai microfoni di Sky Sport dice: " Abbiamo commesso troppi errori . Se lasci queste partite aperte, può capitare di perdere punti - sottolinea l'allenatore della ...

Juventus - Del Piero sul gol di Ronaldo al Manchester United : 'Il mio alla Fiorentina era più difficile' : ... una prodezza che Alessandro Del Piero " storico ex capitano bianconero " ha commentato così nel post partita negli studi di Sky Sport : "Tutto parte da un movimento di Cristiano in profondità su una ...

Fiorentina-Roma : i giallorossi non possono più sbagliare : Roma – Appuntamento numero 11 in campionato per la Roma di Eusebio Di Francesco. I giallorossi saranno di scena oggi alle 18 allo stadio Artemio Franchi di Firenze, contro i padroni di casa della Fiorentina. Le due squadre arrivano al confronto odierno appaiate a quota 15 punti, il che fa della disputa in programma nel capoluogo toscano un vero e proprio scontro diretto. Chi riuscirà a portare a casa i 3 punti si rilancerà per un posto ...

Fiorentina-Roma - Di Francesco : “Voglio la Roma più aggressiva” : Dopo il pareggio di Napoli la Roma di Eusebio Di Francesco punta a fare bottino pieno a Firenze nell’anticipo di sabato alle ore 18. “Mi auguro di vedere un atteggiamento differente, più aggressivo – dice il tecnico giallorosso in conferenza stampa – Un atteggiamento che dobbiamo ritrovare con continuità e non alternarlo”. LE PRESTAZIONI DELLA […] L'articolo Fiorentina-Roma, Di Francesco: “Voglio la Roma ...

Fiorentina - Antognoni : 'Pjaca calciatore speciale - ma deve giocare con più allegria' : Giancarlo Antognoni , club manager della Fiorentina , ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Marko Pjaca : 'Ha talento: si vede che ha i colpi del calciatore speciale. giocare con più allegria lo potrebbe aiutare a ritrovare il meglio di sè stesso. Sono sicuro che presto tornerà ...

Serie A Fiorentina - Mirallas : «Italia? Allenamenti più duri rispetto alla Premier» : FIRENZE - "Lavoriamo duro quasi senza sosta: molto sulla forza muscolare e non ero più abituato a questo, è una preparazione del tutto diversa da quella inglese" . Lo ha detto Kevin Mirallas , ...

Fiorentina - Pioli scherza : 'Io il 38esimo miglior allenatore al mondo? Quelli peggiori però guadagnano di più' : Secondo la rivista inglese FourFourTwo Stefano Pioli è al 38esimo posto della classifica dei migliori allenatori del 2018. Nella conferenza stampa che anticipa la partita contro il Torino di sabato ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Dobbiamo essere più attenti dietro» : FIRENZE - Non può essere soddisfatto Stefano Pioli dopo essersi fatto raggiungere dal Cagliari . I viola, infatti, andati in vantaggio, si sono fatti raggiunere sull'1-1. Il tecnico, a Sky Sport, ha commentato così la prestazione della Fiorentina : " Peccato, abbiamo fatto di tutto per vincerla. La mia squadra, però, è rimasta ordinata senza allugarsi quasi mai. Il rimpianto più grande ...