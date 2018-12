Fiorentina | Mirallas | “Spero di restare a lungo Chiesa? Grande professionista”

calcioweb.eu

(Di giovedì 20 dicembre 2018) "Lo dico sin da quando sono arrivato: spero che il mio futuro sia qui". A segno nelle ultime due giornate e finalmente decisivo, Kevinvuole conquistarsi la conferma da parte della. L'attaccante belga è in prestito con diritto di riscatto dall'Everton "e spero che la società sia contenta di me e si possa arrivare a un contratto. Sto bene al momento e spero di giocare molti anni qui"., intervistato da Sky Sport, è rimasto molto colpito da Federico: "È untalento e unprofessionista. Ci sono giocatori che dopo unapartita si perdono, invece lui è molto professionale e così può fare unacarriera".