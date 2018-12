Fiorentina | col Milan caccia ai 3 punti

Morte di Astori - due medici indagati per omicidio colposo. La Fiorentina attende sviluppi : Davide Astori , nei riguardi di due medici che risultano indagati per il reato di omicidio colposo . Secondo quanto appreso, si tratterebbe di due professionisti che lavorano in strutture pubbliche ...

Frosinone- Fiorentina diretta live : palo colpito dai viola! : Frosinone-Fiorentina diretta live – La gara dello Stirpe tra Frosinone e Fiorentina apre la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Longo deve rinunciare a Ciano, fermato in settimana da un problema muscolare, e sceglie Vloet a supporto del tandem Campbell-Ciofani. Tra i viola, nessuna sorpresa rispetto alla formazione pronosticata alla vigilia. Gerson vince il ballottaggio con Fernandes; in attacco, Pjaca parte ...

Frena la Fiorentina - solo pari col Cagliari : Niente pokerissimo di vittorie per la Fiorentina che nel match delle 18 della nona giornata viene fermata dal Cagliari . Succede tutto nella ripresa. Viola in vantaggio con un rigore di Veretout, ...

Serie A Fiorentina - lesione al collaterale per Noorgard : FIRENZE - Brutte notizie in casa viola, dopo l'infortunio di Norgaard . Il calciatore danese, come comunica il sito ufficiale della Fiorentina , " non ha preso parte all'amichevole tra Danimarca ed ...