Finale con il botto per L’Amica Geniale ma tanta delusione per l’ultima puntata | “il

Mondiale per club - Real Madrid in Finale : battuto il Kashima con una tripletta di Bale : Il Real Madrid si qualifica per la finale del Mondiale per club in corso di svolgimento ad Abu Dhabi. I 'blancos' si impongono per 3-1 sui giapponesi del Kashima Antlers grazie alla tripletta di ...

Squinzi : 'Allegri fra i primi cinque al mondo. Una Finale di Champions contro Di Francesco sarebbe bellissima' : Poi il discorso cade sull'attuale tecnico bianconero, che anche in questa stagione si sta divertendo a riscrivere paginate di record: " Max è fra i migliori cinque al mondo . Scherzando ci disse che ...

Ok informale dell’Ue alla manovra - giudizio Finale a gennaio. Conte : “Mai ceduto sui contenuti” : Arriva il via libera “informale” da parte del collegio dei commissari europei alla manovra italiana. Moscovici e Dombrovskis presto saranno in sala stampa per spiegare la decisione. Ma secondo quanto risulta a La Stampa, oggi non ci sarà una nuova opinione sulla manovra né un nuovo rapporto sul debito. I conti si faranno a gennaio, una volta approv...

Storia del nuovo cognome - L'Amica Geniale 2/ Anticipazioni seconda stagione e boom di ascolti per il Finale : Storia del nuovo cognome, L'Amica Geniale 2 già annunciata: le riprese al via in primavera, confermato tutto il cast della serie?

Basket - Champions League 2018-2019 : Venezia sbanca Holon con un brivido nel Finale e sale al secondo posto nel girone : Bella vittoria dell’Umana Reyer Venezia sul campo dell’UNET Holon nella nona giornata della fase a gironi della Basketball Champions League 2018-2019. Gli uomini di Walter De Raffaele riescono a superare la formazione israeliana con il punteggio di 69-70 al termine di una partita molto combattuta, giocata ad ottimo livello da entrambe le squadre e decisa soltanto nel finale. Successo importante per Venezia che raggiunge gli avversari ...

Calcio - Mondiale per Club 2018 : Al-Ain - clamorosa impresa! Sconfigge il River Plate e vola in Finale. Domani il Real Madrid : Succede l’incredibile al Mondiale per Club 2018 di Calcio: l’Al Ain si è qualificato per la finale Sconfiggendo il River Plate ai calci di rigore per 7-6 (2-2 dopo i tempi supplementari). La formazione degli Emirati Arabi Uniti, padrona di casa, ha compiuto un’autentica impresa mandando al tappeto i Campioni del Sudamerica che appena nove giorni fa avevano conquistato la Copa Libertadores nel tesissimo atto conclusivo contro il ...

De Laurentiis : 'Finale di Europa League contro il Chelsea? Meglio una semiFinale...' : ROMA - Il Napoli si ritroverà stasera a cena per la classica mangiata pre Natalizia che vedrà tutto lo staff del Napoli riunito a Villa D'Angelo . Ci sarà ovviamente anche il presidente De Laurentiis ...

IL RISTORANTE DEGLI CHEF - Finale/ Diretta e vincitore : grande tifo per la concorrente Annalisa D'Incecco! : Il RISTORANTE DEGLI CHEF, la FINALE 18 dicembre, Raidue: sei CHEF si contendono il premio, un corso di alta formazione nella scuola Alma. Chi vincerà?

Il contadino cerca moglie 2018 - le anticipazioni della puntata Finale : Volge alla conclusione la quarta stagione de Il contadino cerca moglie, il dating show prodotto da Fremantle per Fox Networks Group Italy. Mercoledì 19 dicembre alle 21.00 i telespettatori di FoxLife (canale 114 di Sky) scopriranno se è scoppiato o meno l'amore tra i protagonisti di quest'ultima edizione, i cinque single di campagna che hanno accolto nel loro habitat naturale cinque single metropolitani. Quali scelte avranno compiuto?Ad ...

Ascolti tv - Finale record per "Nero a metà" : già si pensa alla seconda serie : Quasi sei milioni di telespettotori per l'ultima puntata della fiction di Rai 1, che chiude con il 25,8% di share