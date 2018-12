agi

: Fico ha messo in guardia l'Italia dal perseguire la 'tentazione sovranista' - Agenzia_Italia : Fico ha messo in guardia l'Italia dal perseguire la 'tentazione sovranista' - Massimi80854137 : @ItalianPolitics Se è lì è perché qualcuno ce lo ha messo. Non vedo perché dovrebbe dimettersi, mica è una dittatur… - Beatric52840561 : RT @ecodeicomuni_ec: @borghi_claudio essere impugnate in futuro.. Zappia o no. detto cio' potete esporci chiaramente, chi tra Mattarella, 5… -

(Di giovedì 20 dicembre 2018) "Sono stato il primo a sostenere l'importanza del dialogo con la Commissione europea. Noi comeabbiamo il dovere di fare la nostra manovra, ma agiamo in un meccanismo europeo, abbiamo sottoscritto delle regole ed è bene confrontarci". Il presidente della Camera Roberto, nel corso del consueto scambio di auguri natalizi con la stampa parlamentare, è stato uno degli esponenti politici della maggioranza ad esprimere in modo più energico la propria soddisfazione per l'esito della trattativa con Bruxelles per evitare la procedura d'infrazione sulla manovrana.Un discorso quello di, che ha sottolineato a più riprese il valore del dialogo e del multilateralismo su questioni attuali come economia, cambiamenti climatici e flussi migratori, e soprattutto hainil nostro paese dalla...