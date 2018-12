Festa delle scuole sicura | controlli all' ingresso e sulle consumazioni alcoliche

Ripatransone - presentato il ricco calendario ufficiale delle maniFestazioni natalizie : Inoltre, Mostre Fotografiche, d'Arte, Letture e Incontri dedicati alla Scienza. "Abbiamo voluto offrire un ampio ventaglio di opportunità di svago e approfondimento culturale, nell'ottica di fornire ...

Dopo la tragedia in discoteca - annullata la Festa di Natale delle scuole : Numerosi i messaggi di cordoglio da parte di rapper ed esponenti del mondo dello spettacolo e della musica. E tante sono state le discoteche d'Italia e bergamasche che hanno deciso di rendere omaggio ...

Caro pedaggi - una maniFestazione a Roma per bloccare l'aumento delle tariffe autostradali :

La maniFestazione della Lega di Salvini : unità e rispetto delle tradizioni : Ieri 8 dicembre 2018 si è tenuta in Piazza del Popolo a Roma la manifestazione nazionale della Lega. Il suo leader Matteo Salvini ha fatto parlare di sé sin dal suo arrivo sul palco: si è presentato infatti con la felpa della polizia, gesto che aveva già compiuto alcune volte in passato. Sul palco del comizio erano presenti vari manifesti riportanti slogan come "Prima gli italiani" e "L'Italia rialza la testa". La manifestazione è iniziata con ...

Installazioni luminose e spettacoli : al via a Lione la Festa delle Luci : Si apre la tradizionale Festa delle Luci a Lione, in Francia. La Fête des Lumières porta in città ogni anno a partire dal 1952. Nel weekend sono previste proiezioni sulla facciata della ...

Torino - No Tav lanciano maniFestazione sabato : 'Raccogliamo sfida delle madamin' : I No Tav lanciano la manifestazione dell'8 dicembre a Torino: 'La Torino-Lione è una contraddizione del nostro Paese, abbiamo chiamato le persone a scendere in piazza perché è stato attaccato il ...

Proteste in Francia - riunione d'emergenza all'Eliseo. Tre morti dall'inizio delle maniFestazioni : Francia sotto choc dopo il sabato nero di Parigi per la guerriglia innescata dai gilet gialli. Il presidente Emmanuel Macron , rientrato dal G20 di Buenos Aires, ha visitato la zona dell' Arco di ...

Tradizione e novità : ecco il programma delle maniFestazioni invernali a Bordighera foto : Per quanto riguarda la stagione teatrale, Palazzo Garnier ha scelto la collaborazione di "Nido di Ragno Produzioni" che porterà al PalaParco quattro spettacoli con artisti di livello nazionale quali ...

Ginevra : in mille maniFestano contro violenza delle donne

I look delle Grimaldi al gala della Festa Nazionale di Monaco : Charlène in AkrisCharlèneCarolinaCarolinaCarolinaCarolinaBeatrice Borromeo in Giorgio Armani PrivéIeri, al Principato di Monaco, la famiglia Grimaldi si è ritrovata alla Rocca per celebrare la Festa Nazionale, Dalla funzione religiosa di rito alla cerimonia di gala. Nonostante mancasse all’appello Charlotte, gli sguardi del mondo intero – e delle fashioniste appassionate di famiglie reali – erano puntati tutti sulle donne ...

Francia - tensione tra maniFestanti e polizia : più di 100 feriti e oltre 50 fermi. L’intervento delle forze dell’ordine : I “giubbotti gialli“, dai gilet catarifrangenti usati in caso di incidente, hanno manifestato contro l’aumento del prezzo dei carburanti, bloccando diverse città della Francia. A Parigi, hanno tentato di raggiungere l’Eliseo, dove sono stati respinti dalla polizia. In tutto, ci sono stati più di 100 feriti, oltre 50 fermi e un morto: in Savoia una manifestante di 63 anni è morta investita da un’auto. Nel video, un ...

4 Novembre di caldo record al Nord Italia : clima primaverile nel giorno della Festa delle Forze Armate

Giornata delle Forze Armate e Festa dell'Unita' nazionale/a Perugia - questa mattina - la cerimonia all'Ara Pacis di via Masi : UMWEB, Perugia. Si sono svolte questa mattina all'Ara Pacis di Via Masi a Perugia le celebrazioni ufficiali per la Giornata delle Forze Armate e Festa dell'Unità nazionale. Oltre ai massimi ...