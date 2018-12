Fatturato in crescita per Ferrero : Torino, 20 dic. - (AdnKronos) - Si e’ chiuso con un Fatturato in crescita dell’1,5% a 1.450,4 mln e con un utile di esercizio di 32,3 mln di euro il bilancio 2017/2018 di Ferrero Commerciale Italia, società del gruppo Ferrero, attiva nell’ambito della distribuzione e della vendita di prodotti dolcia

Piquadro - in crescita utile e Fatturato : Risultati semestrali al 30 settembre 2018 positivi per Piquadro , società attiva nell'ideazione e produzione di articoli di pelletteria. Nel periodo in esame il fatturato si è attestato a 66,59 ...

Xiaomi è incontenibile : Fatturato in crescita - nuove acquisizioni e sconti per il Black Friday : Xiaomi fa registrare una crescita del fatturato del 49% nel terzo trimestre, annuncia l'acquisizione di Meitu e sconti in occasione del Black Friday. L'articolo Xiaomi è incontenibile: fatturato in crescita, nuove acquisizioni e sconti per il Black Friday proviene da TuttoAndroid.

La crescita di Sportitalia : dal 2014 al 2018 Fatturato a +75% : Il canale televisivo vanta una media di 1,3 milioni di telespettatori al giorno e ha visto il proprio fatturato crescere del 75% in quattro anni. L'articolo La crescita di Sportitalia: dal 2014 al 2018 fatturato a +75% è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Iliad ancora in crescita : raggiunti 2 - 23 milioni di clienti con un Fatturato di 55 milioni di euro : Iliad ha infranto molti record da quando è arrivata in italia, rivoluzionando il mondo degli operatori mobili italiani con i suoi prezzi bassi e soprattutto con la chiarezza che garantisce ai clienti, cosa che molti leggi di più...

Enervit : Fatturato in crescita del 14 - 0% al 30 settembre 2018 : ... lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di alimenti ed integratori per chi pratica sport e per chi è attento al proprio benessere, ha esaminato in data odierna i ricavi consolidati ...

Enervit - Fatturato 9 mesi in crescita : Enervit ha archiviato i primi nove mesi del 2018, con ricavi pari a 47,9 milioni di euro in crescita del 14% rispetto a quanto registrato nell'analogo periodo 2017. Il canale di vendita Indiretto, con ...

Ozzano - la crescita della Fatro dagli anni Quaranta ad oggi : 650 dipendenti nel mondo e 200 milioni di Fatturato : Nel resto del mondo ha altri sette impianti produttivi , in Spagna, Grecia, Polonia, Repubblica Ceca, Uruguay, Argentina, India, , più uno a Brescia destinato ai vaccini aviari. In tutto il globo ...

Prima Industrie - utili e Fatturato in crescita nel terzo trimestre : La crescita di Prima Industrie prosegue anche nel terzo trimestre, nonostante il rallentamento di alcuni mercati. Il Gruppo archivia il periodo con un fatturato di 318.304 migliaia di euro, in ...

Pmi : crescita delle srl - in Veneto aumentano Fatturato e addetti (2) : (AdnKronos) - A livello provinciale, una crescita particolarmente sostenuta degli addetti si registra in Campania (+7,6%), trainata dal dato relativo alla provincia di Salerno (+20,3%) a cui si contrappone una crescita inferiore all’1% per la Liguria (+0,8%) che sconta il trend particolarmente negat

Pmi : crescita delle srl - in Veneto aumentano Fatturato e addetti : Venezia, 4 nov. (AdnKronos) - Sprint delle Srl in Veneto che crescono sia in termini di fatturato (+7%) che di addetti (+4,5%). A livello nazionale incremento degli addetti totali (+4,8%) e del fatturato (+6,9%), e una crescita sia del valore della produzione (+6,9%) che del valore aggiunto (+6,6%).

Fastweb da Guinness : 21 trimestri di fila con Fatturato in crescita : In un mercato ormai satuto e con un'economia stagnante, Pil fermo nell'ultimo trimestre,, la compagnia capitalizza la fame di 'internet veloce ' del Paese, dove ormai la banda larga è una commodity. ...

Crescita delle SRL : aumentano Fatturato ed addetti : ... a partire dal 2015, sta interessando l'economia italiana. L'aumento, pur interessando tutti i settori produttivi, non è generalizzato per tutte le classi dimensionali. In particolare, le ...