Facebook - l’anno terribile di Zuckerberg tra scandali e titolo in calo del 40% : Il nodo che il fondatore e il suo team non riescono a tagliare: una litania di violazioni della privacy degli utenti, di inadeguati o assenti controlli sul contenuto, di accordi segreti con partner sull’abuso di dati...

Crisi Facebook : Mark Zuckerberg ha perso 19 miliardi in un anno : Secondo il Bloomberg's Billionaire Index, la classifica sulle 500 persone più ricche del mondo, Zuckerberg a inizio anno ha registrato un patrimonio netto di 75 miliardi di dollari e a fine anno ne è ...

Chiedere la disattivazione di una pagina Facebook per un anno potrebbe costare fino a 1700 euro : Tutti sui social, tutti a cliccare like, tutti a commentare, tutti a condividere. Ma se ci chiedessero di disattivare il nostro account Facebook lo faremmo? In merito è stato condotto uno studio grazie al quale si è scoperto che per disattivare il proprio profilo Facebook per un anno gli utenti Chiederebbero fino a 1700 euro, ma c’è anche chi arriva a chiederne quasi duemila. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista PLOS ONE da un team ...

2018 da record : un anno di ricerche su Google e i trend su Facebook - Instagram e Twitter [INFOGRAFICA] : Numeri da record per i motori di ricerca e per i social network nell’arco del 2018: a corredo dell’articolo un’infografica che mostra le classifiche delle parole chiave e dei contenuti più cercati su Google, i trend e i post più dibattuti su Facebook, Instagram e Twitter nell’arco di questi 12 mesi. L'articolo 2018 da record: un anno di ricerche su Google e i trend su Facebook, Instagram e Twitter [INFOGRAFICA] sembra ...

Un nuovo bug ha permesso ad Alcune applicazioni Facebook di accedere a quasi 7 milioni di foto provate, alle quali non avrebbero dovuto avere accesso.

Facebook - fact-checker in rivolta : "Ci hanno usato per uscire dalla crisi" : Il Guardian raccoglie lo sfogo dell'ex managing editor del celebre Snopes e di altri giornalisti coinvolti nella caccia alle bufale sulla piattaforma: "Non condividono dati, non sappiamo a quanto serva davvero"

Perché con l'arrivo del 5G Amazon e Facebook saranno protagonisti : Non bastano la velocità e l’affidabilità a spiegare la portata del cambiamento introdotto dal 5G. La nuova generazione di protocolli per le telecomunicazioni, che entro il 2019 si diffonderà commercialmente anche in Italia, è prima di tutto un nuovo modo di intendere la rete: cambiamento invisibile al consumatore ma radicale nei suoi effetti. “La gestione delle trasmissioni avverrà principalmente ...

Su Facebook stanno per arrivare le televendite : Facebook torna a concentrarsi sull’e-commerce testando una funzionalità che consente alle aziende di fare delle vere e proprie televendite sul social network. All’interno del Marketplace, i venditori potranno lanciare delle dirette live in cui mostrano i loro prodotti, rispondono ai commenti degli utenti e accettano prenotazioni attraverso Messenger. Per il momento questa opzione è disponibile soltanto in Thailandia, ma se avrà ...

Stefano Accorsi - la denuncia dell’attore : “Fate attenzione - mi hanno hackerato Facebook. Non date soldi a chi ve li chiede a mio nome” : “Mi hanno hackerato Facebook. Se vi chiedono soldi a mio nome, non dateli. Non sono io”. È la denuncia che fa, attraverso un video su Instagram, l’attore Stefano Accorsi. “Ho già segnalato il problema al social network. La soluzione dovrebbe arrivare nelle prossime 24 ore”. L'articolo Stefano Accorsi, la denuncia dell’attore: “Fate attenzione, mi hanno hackerato Facebook. Non date soldi a chi ve li ...

Cosa ci fanno i gattini sulla pagina Facebook di Salvini? : Lunedì 19 novembre: Piazza Affari chiude la giornata a – 0,29% con il differenziale Btp-Bund arrivato a toccare 322 punti base, dopo un pomeriggio in cui il ministro dell’Economia Giovanni Tria si è speso per rassicurare l’Eurogruppo sulle possibili ripercussioni della manovra economica italiana sui mercati e il resto d’Europa. Quella sera, il ministro degli Interni, nonché vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini ...

Facebook e Instagram non stanno funzionando per molti utenti : Dalle 14 di martedì 20 novembre molte persone in tutto il mondo stanno avendo problemi ad accedere a Facebook e Instagram. Secondo il sito Downdetector, in Italia i problemi maggiori avrebbero riguardato gli utenti di Instagram, che stanno segnalando il disservizio

Facebook Messenger : i messaggi inviati potranno essere cancellati entro 10 minuti : Andare incontro alle richieste degli utenti, tenendo in considerazione i feedback, è uno degli elementi che spingono le principali piattaforme di comunicazione a implementare funzioni sempre nuove e molto attese. Facebook Messenger, con i suoi 1.3 miliardi di utenti attivi mensilmente, si conferma una delle principali app di messaggistica disponibili, che spesso e volentieri segue le novità introdotte su un’altra popolare app ...