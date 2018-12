F1 – Lewis Hamilton risponde alle critiche | il britannico non ci sta | “non importa cosa

F1 - Lewis Hamilton si scusa con la città di Stevenage : il britannico si era riferito alla città natale con il termine “bassifondi” : Lewis Hamilton è incappato in una “uscita di pista”, se ci concedete la metafora. Il campione del mondo di Formula Uno con la Mercedes ha attirato l’attenzione con alcune considerazioni riguardanti Stevenage, sua città natale, definendola con il termine “bassifondi” mentre si trovava sul palco del BBC Sports Awards: “Per noi tutti è un sogno fare qualcosa di diverso ed uscire dai bassifondi“, ...

F1 - clamorosa gaffe di Lewis Hamilton : il britannico fa infuriare i suoi concittadini - poi si scusa! : Nel corso della serata organizzata dalla BBC per premiare la ‘Personalità Sportiva Inglese dell’Anno’, Hamilton si è fatto scappare una frase poco felice Brutta gaffe di Lewis Hamilton durante la serata organizzata dalla BBC per premiare la personalità sportiva dell’anno, il pilota inglese si è lasciato andare ad un commento che non è piaciuto ai suoi concittadini di Stevenage. Photo4/LaPresse Salito sul palco per ...

F1 – Lewis Hamilton fa il punto sul suo 2018 : “la vittoria più difficile! Se penso che ho 5 Mondiali come Fangio…” : Lewis Hamilton ha tirato le somme di un 2018 che lo ha visto vincere il suo Mondiale più complicato: il pilota britannico si è detto inoltre molto orgoglioso di avere 5 titoli Mondiali come il celebre Juan Manuel Fangio La stagione 2018 di F1 è già finita da qualche settimana e adesso anche l’anno sta per volgere al termine. I piloti sono stati invitati dal sito ufficiale della F1 a fare un proprio, personale, recap dell’annata ...

F1 - due nuove minacce per Lewis Hamilton : il britannico costretto a vedersela con due avversari inediti : Nella prossima stagione il campione del mondo dovrà fare attenzione anche a due giovani terribili come Max Verstappen e Charles Leclerc Non sarà solo Sebastian Vettel l’avversario di Lewis Hamilton per il titolo mondiale 2019, il britannico infatti dovrà vedersela anche con due piloti agguerriti come Max Verstappen e Charles Leclerc. photo4/Lapresse Se dell’olandese qualcosa Lewis già conosce, il monegasco sarà una sorpresa ...

F1 - Lewis Hamilton spiazza tutti sui social : la domanda ai suoi followers sul proprio futuro è sorprendente [FOTO] : Il pilota inglese ha chiesto ai propri followers se fosse una buona idea lasciare la Formula 1 per correre con le moto Lewis Hamilton sembra davvero fare sul serio, continuando a lanciare messaggi velati circa un possibile addio alla Formula 1 per cimentarsi con le moto. smith E’ proprio questa la domanda rivolta ai propri followers all’interno delle proprie Instagram Stories, un sondaggio chiarissimo in cui il britannico non ...

F1 - Lewis Hamilton pensa al futuro : “Potrei correre anche oltre il 2020. Non penso al record di Schumacher” : 73 vittorie, 134 podi e 83 pole: sono questi i numeri roboanti del britannico Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes ha concluso da vero trionfatore il Mondiale 2018 di Formula Uno, conquistando il quinto titolo in carriera, raggiungendo un mito come l’argentino Juan Manuel Fangio, e mettendo nel mirino nuovi record. Lewis, intervistato dalla stampa e dai media nel corso del Gran Galà della FIA a San Pietroburgo (Russia), ha un po’ ...

F1 – Hamilton al FIA Prize Gala - Lewis spiazza per look e dichiarazioni : “i 7 mondiali di Schumacher non mi interessano” : Lewis Hamilton al Gala di premiazione della Fia, le parole del campione del mondo in carica presentatosi alla cerimonia in pantaloni verdi e giubbino nero Al Gala di premiazione della Fia c’erano proprio tutti ieri sera. A San Pietroburgo però la star assoluta è stata Lewis Hamilton, presentatosi in pantaloni verde prato e giubbino nero alla cerimonia di premiazione e conclusione della stagione 2018. Il cinque volte campione del ...

Cairoli - la sfida per il decimo titolo con Rossi e il commento su Hamilton : “con Vale scherziamo - per Lewis sarà difficile - soprattutto al Ranch” : A tutto Cairoli, dalla sfida per chi conquista per primo il decimo titolo mondiale con Valentino Rossi all’esordio di Hamilton sulle due ruote: le parole del siciliano campione di motocross E’ tutto pronto per il Monza Rally Show: occhi puntatissimi su Valentino Rossi a caccia del suo settimo successo, dopo il record assoluto di sei vittorie conquistato lo scorso anno. Il Dottore dovrà vederesela con tosti avversari, tra ...

Lewis Hamilton - appello a Valentino Rossi dopo la giornata in moto : 'Devo venire al Ranch il prima possibile' : A partire da Tazio Nuvolari , che già nei pionieristici anni 20 stupiva il mondo imperversando sugli sgangherati circuiti di tutto il mondo sulle 4 ruote della sua Alfa oppure sulle due della sua ...

Lewis Hamilton prova la Yamaha R1 a Jerez de la Frontera : LE FOTO : Il 5 volte campione del mondo di Formula 1 ha trascorso una domenica particolare, provando sul circuito spagnolo di Jerez de la Frontera una Yamaha R1 sotto la guida attenta di due piloti professionisti come Alex e Same ...

Valentino Rossi chiama - Lewis Hamilton risponde : “prometto che sarò al Ranch il prima possibile” : Il pilota della Mercedes ha accettato con enfasi l’invito di Valentino Rossi di recarsi al Ranch per sfidarsi in moto “Lewis deve venire qui al Ranch, cercheremo di organizzarci”. Invito partito e recapitato grazie ormai al lavoro dei social, riusciti ad accorciare sensibilmente i tempi di consegna dei messaggi. LaPresse/Reuters Valentino Rossi chiama, Hamilton risponde… presente, promettendo al pilota pesarese di ...

F1 - Hamilton si traveste da… Valentino Rossi : Lewis beccato in sella ad una Yamaha sul circuito di Jerez [FOTO] : Il campione del mondo di Formula 1 ha girato con una Yamaha sul circuito di Jerez, mimetizzandosi tra una cinquantina di amatori Il Mondiale di Formula 1 è ormai alle spalle, Lewis Hamilton può dunque concedersi alle proprie passioni, in particolare a quella relativa alle due ruote. photo4/Lapresse Il pilota britannico infatti è sceso ieri in pista a Jerez de la Frontera, compiendo un po’ di giri in sella ad una Yamaha tutta nera. Il ...