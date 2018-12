F1 | Kimi Raikkonen scambia il casco con Sebastian Vettel | “Bello lavorare con te”

F1 – Il rispetto sopra ogni cosa - Kimi Raikkonen omaggia Vettel : ‘l’addio’ al tedesco è da applausi [FOTO] : Kimi Raikkonen in Italia per un’ultima visita in casa Ferrari: l’omaggio a Sebastian Vettel è da applausi Ancora qualche piccolo momento in casa Ferrari per Kimi Raikkonen prima di immergersi del tutto nella sua nuova avventura con l’Alfa Sauber Romeo. Il pilota finlandese ha già trascorso la cena natalizia con la sua nuova squadra, ma è volato oggi in Italia per un ultima visita a Maranello, dove ha incontrato anche il ...

F1 - l’Alfa-Sauber già entusiasta di Kimi Raikkonen : il commento di Vasseur è… ‘celestiale’! : Il team principal ha parlato delle prime settimane di lavoro con Raikkonen, esprimendo le proprie sensazioni a riguardo L’avventura di Raikkonen in Alfa-Sauber è già cominciata, il finlandese si è già fatto vedere più volte in fabbrica ad Hinwil per seguire da vicino lo sviluppo della monoposto. Un comportamento esemplare quello del finlandese, che punta a migliorare ulteriormente il livello del team, continuando a scalare la ...

F1 – C’è una renna in casa Raikkonen? No! E’ Kimi : il finlandese immerso nello spirito natalizio [VIDEO] : Kimi Raikkonen sempre più social e… comico: il pilota finlandese in un euforico spirito natalizio con maglione di Natale e campanellino Kimi Raikkonen è stato protagonista indiscusso nelle ultime settimane per il suo show ai FIA Prize Awards, dove è stato ripreso in uno stato di leggera ma evidente ubriachezza, tra lo stupore e le risate dei colleghi e dei tifosi. Il pilota finlandese, che quest’anno ha chiuso il suo capitolo ...

I 10 momenti più belli di Kimi Raikkonen in Ferrari [ VIDEO ] : Condividi su Facebook Condividi su Twitter > > > > Kimi Raikkonen ha trascorso otto stagioni alla Scuderia Ferrari , collezionando 10 vittorie e, naturalmente, il trionfo del Campionato del Mondo F1 2007. In questo VIDEO qui sotto, i 10 momenti più belli di Raikkonen con la Ferrari. Top 10 Kimi Raikkonen Moments at Ferrari Tutti i VIDEO ufficiali di Formula1.com non possono essere visti ...

F1 – Dal rapporto con Raikkonen alle ambizioni per il 2019 - Giovinazzi euforico : “Kimi? Ai test ho parlato con lui come mai in precedenza” : Antonio Giovinazzi carico e motivato in vista della stagione 2019 di F1: l’italiano dell’Alfa Romeo Sauber vuol far bene sin da subito Serata di gala e premiazioni ieri al Garage Italia di Milano: Autosprint ha assegnato i suoi Volante 2018 e Caschi d’oro 2018 al termine di una stagione emozionante ed appassionante. Presente alla serata milanese anche Antonio Giovinazzi, che dal prossimo anno sarà un pilota di F1 a tutti ...

F1 – Raikkonen ubriaco ai FIA Prize Giving - le immagini inedite del ‘delirio alcolico’ di Kimi [VIDEO] : Raikkonen e le immagini della sua sbronza ai FIA Prize Giving hanno fatto il giro del mondo, ma ecco sputare nuovi video inediti dell’allegra serata di Kimi Kimi Raikkonen ha dato spettacolo ai FIA Prize Giving. I video che hanno visto barcollare e delirare il pilota di Formula Uno hanno proprio fatto il giro del mondo dopo la serata di gala a San Pietroburgo. Ora però nuove immagini inedite della sbronza dell’ex ferrarista ...

Formula1 - Raikkonen sul palco della serata di gala ride e abbraccia tutti. Sui social : “Kimi - hai bevuto troppo?” : Kimi Raikkonen su di giri al galà di premiazione della FIA, a San Pietroburgo. L’ex pilota della Ferrari, ora passato all’Alfa Romeo Sauber, ha dato spettacolo sul palco, quando assieme a Vettel è salito per ritirare i premi per il secondo e terzo posto nel mondiale piloti. Lo testimonia un video postato su Twitter da un account di suoi fan. L'articolo Formula1, Raikkonen sul palco della serata di gala ride e abbraccia tutti. Sui ...

F1 – Raikkonen showman al FIA Prize Giving : Kimi alza un po’ troppo il gomito - spuntano nuovi VIDEO del suo spettacolo : Kimi Raikkonen regala spettacolo dopo qualche bicchierino di troppo al FIA Prize Giving E’ un Kimi Raikkonen mai visto, quello mostratosi ieri a San Pietroburgo, in Russia, per le premiazioni di fine anno di F1 ai FIA Prize Giving. Il finlandese, ex pilota della Ferrari, che ha adesso iniziato una nuova avventura con l’Alfa Sauber, ha evidentemente alzato un po’ troppo il gomito, regalando uno spettacolo unico in ...

F1 – Minttu Raikkonen presenta la sua collezione per Gugguu - Kimi orgoglioso di sua moglie : altro che Iceman [FOTO] : Kimi Raikkonen fiero ed orgoglioso della moglie Minttu per il suo debutto nella mondo della moda per bambini: il post del pilota finlandese dopo la sfilata della linea Gugguu Minttu Raikkonen ha presentato nei giorni passati la sua collezione per il brand finlandese di abbigliamento per bambini Gugguu. La moglie del pilota di F1 ha aggiornato tutti i fan con storie instagram, foto e video, fiera ed emozionata per questa sua speciale ...

Da Centauria il casco 2017 di Kimi Raikkonen : Prosegue la collezione firmata Centauria “I caschi dei più grandi piloti di sempre“, un’opera esclusiva dedicata ai protagonisti della F1. Da Senna e Villeneuve, passando per Schumacher, fino ad arrivare ai giorni nostri, con Hamilton e Vettel e tanti loro colleghi, perfette riproduzioni in scala 1:5 che raccontano i piloti e le stagioni in cui […] L'articolo Da Centauria il casco 2017 di Kimi Raikkonen sembra essere il primo ...

F1 - nostalgia della Ferrari per Raikkonen : Kimi sfoggia il… Cavallino anche nel box della Sauber [FOTO] : Nel corso della mattinata di test ad Abu Dhabi, Kimi Raikkonen è stato beccato con una maglia della Ferrari indossata sotto la tuta dell’Alfa-Sauber E’ iniziata ufficialmente l’avventura di Kimi Raikkonen in Alfa-Sauber, il pilota finlandese ha lasciato la Ferrari domenica e si è tuffato in questa nuova esperienza biennale. Iceman si è calato subito nell’abitacolo per affrontare la prima giornata di test ad Abu ...

F1 – Un Iceman da far sciogliere il cuore : Kimi Raikkonen saluta la Ferrari con un post social [FOTO] : Kimi Raikkonen saluta la Ferrari con uno speciale post sui social: le parole del finlandese il giorno successivo al ritiro dal Gp di Abu Dhabi L’avventura di Kimi Raikkonen in Ferrari non si è conclusa come tutti avevano sperato e sognato: una vittoria o anche un podio avrebbero regalato al pilota finlandese ed al suo team un finale davvero speciale, ma purtroppo, ieri “The Iceman” non è riuscito a portare a termine il ...

F1 – Il box Ferrari rende omaggio a Raikkonen : il commovente gesto dei meccanici prima dell’addio di Kimi [VIDEO] : Kimi Raikkonen saluta la Ferrari: prima dell’ultima gara del finlandese in rosso il gesto dei meccanici ai box è da brividi Il campionato di F1 termina com’è giusto che sia e cioè con una vittoria di colui che ha dominato questa stagione e che infine ha vinto il titolo mondiale piloti. Lewis Hamilton conquista il primo posto del Gp di Abu Dhabi e si mette alle spalle Sebastian Vettel e Max Verstappen sul circuito di Yas Marina. ...

F1 – Dall’orgoglio per Kimi al messaggio per la Ferrari : Minttu Raikkonen dolcissima ad Abu Dhabi [FOTO] : Una domenica ricca di emozioni: l’orgoglio di Minttu Raikkonen dopo l’ultima gara in rosso del marito Kimi. Un ringraziamento speciale anche alla Ferrari Un ultimo gp in rosso amarissimo per Kimi Raikkonen: il pilota finlandese è stato costretto al ritiro sul circuito di Yas Marina alla sua ultima gara con la Ferrari. Nonostante ciò, Raikkonen può festeggiare al termine del Gp di Abu Dhabi per un positivo terzo posto mondiale, ...