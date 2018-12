F1 – Condizioni Niki Lauda | Helmut Marko rassicura tutti | “ecco come sta”

sportfair

: Niki Lauda, le condizioni dopo il trapianto di polmone: “Ora va meglio, sto recuperando” - motogpnews24 : Niki Lauda, le condizioni dopo il trapianto di polmone: “Ora va meglio, sto recuperando” - Niki_Berna33 : RT @Droghiere: Top 5 bugie: - Sto bene. - Domani inizio la dieta. - Non lo farò mai più. - Ultimo episodio e vado a dormire - Ho letto i t… - Niki_Lismo : RT @NicolaLagioia: 'La lettura è un fattore di sviluppo economico. Le regioni italiane con più alti tassi di lettura sono cresciute di più… -

(Di giovedì 20 dicembre 2018)e ledi: le parole del consulente della Red Bull sullo stato di salute del presidente non esecutivo Mercedesha mandato in allarme tutto il mondo della F1, quattro mesi fa, per le suedi salute che lo hanno costretto ad un lungo periodo in ospedale e ad un intervento chirurgico per un trapianto di polmone. Il presidente non esecutivo della Mercedes adesso è in buone condizione e sta piano piano recuperando. Intervistato da Servus Tv,ha aggiornatogli appassionati di F1 sulledi: “sta andando molto bene.ha lasciato la clinica ospedaliera e di riabilitazione e adesso è a casa.i suoi organi funzionano, adesso deve riprendere le forze. Sono ottimista che potrà essere in Australia il prossimo marzo“, ha dichiarato il consulente della Red Bull.L'articolo F1 ...