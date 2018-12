F-35 | il governo celebra l' ' ottima tecnologia' nell' anno più buio per i cacciabombardieri

Manovra - il Quirinale celebra il governo addomesticato : C'è tutta l'antica sapienza democristiana nel passaggio in cui Sergio Mattarella, nel tradizionale discorso alle Alte Cariche, presenta la resa del governo come una sua scelta consapevole di responsabilità, e, perché no, il successo politico anche del Colle come una vittoria di tutti, non di una parte che prevale su un'altra: "Ho valutato molto positivamente la scelta del governo di avviare un dialogo costruttivo con la ...