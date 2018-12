Eu | No alla proroga delle concessioni balnari senza gara per 15 anni

Balneari - prorogata l'esclusione dalla direttiva Bolkestein. Ok al Senato : Roma - 'Era una mia priorità su cui ho messo la faccia e mi sono battuto. Oggi posso finalmente dire che per il mondo balneare siamo riusciti a muovere qualcosa e portare a casa la prima vittoria. È stata raggiunta oggi in Senato l'intesa che consente per i prossimi 15 anni di prorogare l'esclusione della ...

Maltempo : Regione Veneto proroga stop alla caccia fino al 10 febbraio : Venezia, 14 dic. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, con proprio decreto, ha vietato la caccia sino al 10 febbraio, termine della stagione venatoria, nelle aree del Bellunese, del Vicentino e del Trevigiano ancora interessate da rimozione di schianti boschivi, frane o cantier

Brexit - la palla passa agli inglesi. Ora che lo sanno votino o chiedano una proroga : Stamattina la Corte di giustizia europea si è pronunciata positivamente sulla revocabilità unilaterale della notifica di recesso dall’Unione da parte di uno Stato membro, secondo l’articolo 50 del trattato sull’Unione Europea. Queste le conclusioni della Corte: “L’articolo 50 TUE deve essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro abbia notificato al Consiglio europeo, conformemente a tale articolo, la ...

Decreto semplificazioni - un ricco menù : dalla proroga del prestito Alitalia ai concorsi più veloci in sanità : Tante le novità contenute nella bozza di Decreto legge sulle semplificazioni che dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei Ministri previsto per oggi, mercoledi, 5 dicembre. Un ricco menù: si va ...

Manovra - via libera alla proroga di un anno per formazione 4.0 : Intanto il ministro dell'Economia Giovanni Tria potrebbe intervenire stasera in commissione dopo la richiesta di chiarimenti delle opposizioni alla luce della trattativa con la Commissione europea ...

Manovra - via libera alla proroga di un anno per formazione 4.0 : Via libera della commissione Bilancio ad un emendamento riformulato del M5S che proroga di un anno le agevolazioni fiscali per la “formazione 4.0” per le imprese. Entro un limite massimo di spesa annuale di 300mila euro scatta un credito d’imposta del 50% per le piccole imprese e del 40% nei confronti delle medie aziende...

Allerta Meteo Campania : prorogata la criticità “gialla” per rischio idrogeologico : La Protezione Civile regionale della Campania rende noto che è in vigore in tutta la regione l’Allerta Meteo per piogge e temporali con criticità “gialla” per rischio idrogeologico localizzato. L’Allerta terminerà alle 6 di domani mattina per le zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese) e 4 (Alta Irpinia e Sannio). Sul resto del territorio regionale è prorogata di ulteriori 6 ore e ...

Maltempo : Zaia proroga stop alla caccia fino al 29 novembre nel bellunese/Rpt : Venezia, 16 nov. (AdnKronos) - Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha prorogato sino a ***giovedì 29 novembre*** la sospensione della caccia nei comuni bellunesi di Canale d’Agordo, Colle di Santa Lucia, Gosaldo, Livinallongo del Col di Lana, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, Taibon Agor

Maltempo : Zaia proroga stop alla caccia fino al 22 novembre nel bellunese : Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha prorogato sino a giovedì 22 novembre la sospensione della caccia nei comuni bellunesi di Canale d’Agordo, Colle di Santa Lucia, Gosaldo, Livinallongo del Col di Lana, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, Taibon Agordino e Voltago Agordino, Auronzo di Cadore, Perarolo di Cadore, Lorenzago di Cadore, San Pietro di Cadore, Vigo di Cadore e Pieve di Cadore. La decisione è motivata dalla prosecuzione ...

Riforma pensioni 2019 : le nuove misure di flessibilità da quota 100 a opzione donna - alla proroga dell'Ape sociale : Da un lato la busta arancione , che permetterà ad ogni lavoratore di conoscere con precisione quale sarà il proprio destino previdenziale tramite la via di pensionamento ordinaria, dall'altro le nuove ...

Reddito di inclusione : prorogato fino alla partenza del reddito di cittadinanza : È un’importante misura di sostegno e inclusione sociale per le famiglie con basso reddito: il reddito di inclusione è tutt’ora in vigore e permette a chi vive sotto la soglia di povertà di ricevere un contributo economico e, al tempo stesso, di entrare a far parte di un progetto di reinserimento socio-lavorativo della persona assistita dallo Stato. Si può dire che si tratta della misura embrionale (o se vogliamo molto simile) dell’atteso e ...

Bonus bebè - dalla Manovra niente proroga. Stop nel 2019? : Rischia di saltare il Bonus bebè, misura assistenziale di sostegno alla natalità introdotta nel 2015, che prevede un contributo annuo di 960 euro alle famiglie con nuovi nati. Infatti, nel testo della ...

Prorogata fino al 5 novembre MoaCasa 2018 alla Fiera di Roma : Per scoprire tutto il meglio dell’arredo e del design in vetrina a MoaCasa 2018 c’è un giorno in più: a seguito della chiusura straordinaria della manifestazione in data 29 ottobre, per avverse condizioni metereologiche, la mostra dell’Abitare organizzata da MOA Società Cooperativa è Prorogata fino al 5 novembre. Eccezionalmente nella giornata di lunedì prossimo sarà ancora possibile visitare, dalle ore 15:00 alle ore 20:00, i tre padiglioni ...