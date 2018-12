eSports | niente Olimpiadi di Parigi 2024 Arriva la bocciatura da parte del CIO

oasport

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Glinon sono sport. Quindinel. È questa in parole povere la linea di pensiero condivisa dal Cio. In una lunga e complessa tavola rotonda tenutasi nei giorni scorsi, il rigoroso Comitato Olimpico Internazionale ha stabilito l’esclusione deglidalla ‘nicchia’ degli sport a cinque cerchi, lasciando comunque spiragli aperti per i prossimi anni e impegnandosi ad effettuare nell’imminente futuro analisi e studi approfonditi circa il diffusissimo fenomeno del gaming.In altre parole, glinon sono stati ritenuti dotati di una certa maturità per affrontare determinate competizioni mondiali ovvero non prevedono uno sforzo fisico e agonistico assimilabile a quello di un giocatore vero e proprio (si pensi a un calciatore professionista che suda e fatica ogni giorno in allenamento e in partita). Insomma, le performance strabilianti che sta ...