Epurazioni al governo | lascia pure la «manina»

Stampa - Crimi : “Non ho visto mobilitazioni quando anni fa ci sono state Epurazioni e censure. Governo non limita libertà” : Da parte del Governo “non ci sono stati interventi – non parole ma interventi – che abbiano limitato la libertà di Stampa. Non ho visto la stessa mobilitazione quando, invece, in passato, ci sono stati interventi molto pesanti e diretti. Parlo di epurazioni e censure, questi sono fatti avvenuti”. Lo ha dichiarato Vito Crimi, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Editoria, al convegno per le ...