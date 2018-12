Emirates inaugura la nuova Lounge di Fiumicino confermando proprio impegno sullo scalo

finanza.lastampa

: Emirates inaugura la nuova lounge all‘Aeroporto Leonardo Da Vinci. — presso Aereoporto Roma-Fiumicino - TurismoAttualit : Emirates inaugura la nuova lounge all‘Aeroporto Leonardo Da Vinci. — presso Aereoporto Roma-Fiumicino -

(Di giovedì 20 dicembre 2018) "Si tratta di uno dei network più grandi in tutto il mondo, sempre in continua evoluzione con nuove aperture e nuove ristrutturazioni", ha affermato il responsabile per l'Italia Flavio Ghiringhelli. ...