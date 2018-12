Eco Natale e concorsi premiano le scuole di Modica

Boom di traffico a Natale : ecco giorni e orari da “bollino nero” sEcondo Waze : L’app di navigazione gratuita indica gli orari in cui a Roma si registrerà il maggior traffico durante la settimana di Natale Roma – È arrivato il momento di cene e vacanze natalizie e gli italiani si preparano a mettersi in viaggio per raggiungere la propria famiglia o per concedersi qualche giorno di meritato riposo. secondo l’app di navigazione social Waze, anche quest’anno le corse per l’acquisto degli ultimi regali genereranno qualche ...

Città cinese vieta il Natale : niente Santa Claus - alberi o dEcorazioni in quella che appare come una vera e propria repressione religiosa : Mentre il resto del mondo si sta preparando al Natale, agli abitanti di una Città cinese è stato riferito che quest’anno le festività sono vietate dal governo. Non sarà permessa alcuna immagine di Babbo Natale per le strade e i negozi locali non potranno vendere decorazioni natalizie o alberi di Natale. Siamo nella Città di Langfang, vicino alla capitale Pechino. L’ordine avvisa i negozi e le aziende locali che non potranno svolgere eventi ...

Regali di Natale sì ma senza eccessi : ottimismo ridimensionato sEcondo Confcommercio Toscana : "Visto il clima di incertezza che ancora caratterizza politica ed economia italiane, i consumi restano ancora calmi. Anche il mese di dicembre non è partito con il solito sprint, sebbene si aspetti ...

Regali di Natale last minute Economici : Capita spesso di non avere abbastanza tempo per comprare i Regali di Natale alle persone più care. Il tempo vola e quante volte ti è successo di accorgerti che è già il Natale è già alle porte? Non farti prendere dal panico: ecco tante idee per Regali last minute economici che puoi fare anche il giorno stesso! Regali di Natale last minute: la soluzione è online Se sei in super ritardo con i Regali di Natale, ma non vuoi farti “prendere per ...

Brindisi di Natale - è rEcord per lo spumante : +13% delle esportazioni nel mondo : Con un balzo del 13% del valore delle esportazioni, lo spumante italiano conquista le tavole nel mondo dove per Natale e Capodanno 2018 ci sar il record storico di Brindisi Made in Italy. quanto ...

Bocce - la coppia Lomma-Muchetti vince il "SEcondo trofeo di Natale" foto : Il trofeo di Natale è servito alla polisportiva termolese per testare i tanti nuovi atleti che si stanno avvicinando al mondo delle Bocce. Non a caso le due primedonne della manifestazione sono ...

Natale 2018 a Londra : dEcorazioni natalizie in centro città [GALLERY] : 1/26 AFP/LaPresse ...

A Lampedusa l'albero di Natale Ecologico : Palermo, 14 dic. (AdnKronos) - E' stato inaugurato a Lampedusa il nuovo “Albero di Natale ecologico”, realizzato dai volontari della Croce Rossa Italiana dell’isola. Alto quattro metri, posizionato in Piazza Libertà (di fronte la sede del Comune) è stato realizzato utilizzando circa 3.000 bottiglie

Regali di Natale Ecosostenibili : Per chi non approva i Regali inutili, che poi diventano rifiuti, e vuole suggerire dei buoni propositi per l'anno nuovo

Trivero folla rEcord per 'Natale al Centro' - Le foto : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Trivero folla record per '...

Innamorata del Natale - 32enne spende 8mila euro per le dEcorazioni : Per la 32enne tutto è iniziato con un innocente set di tazze di Babbo Natale comprati ad un mercatino di Natale ma in appena tre anni la collezione è diventata così smisurata che la donna ha dovuto allestire una intera stanza della sua casa che rimane così tutto l'anno: "ci vado quando mi sento giù, è un luogo di pace e felicità"Continua a leggere

Attacco al mercatino di Natale a Strasburgo : 4 morti |Caccia a un radicalizzato sfuggito all'arresto ieri | "C'è un sEcondo uomo" - Un italiano tra i feriti : Torna il terrore a pochi giorni da Natale. Cittadini invitati a restare in casa, eurodeputati bloccati dentro il Parlamento. Fallito un blitz per catturare il fuggitivo che forse ha dei complici. L'uomo era conosciuto alle forze dell'ordine.

Attacco al mercatino di Natale a Strasburgo : 4 morti |Caccia a un radicalizzato sfuggito all'arresto ieri | "C'è un sEcondo uomo" - Un italiano tra i feriti? : Torna il terrore a pochi giorni da Natale. Cittadini invitati a restare in casa, eurodeputati bloccati dentro il Parlamento. Fallito un blitz per catturare il fuggitivo che forse ha dei complici. L'uomo era conosciuto alle forze dell'ordine.

Attacco al mercatino di Natale a Strasburgo : 4 morti |Caccia a un radicalizzato sfuggito all'arresto oggi | "C'è un sEcondo uomo" - Un italiano tra i feriti? : Il centro è chiuso. Il bilancio è ancora provvisorio. Macron ha inviato il ministro dell'Interno. Il presunto attentatore era già stato identificato come elemento "radicalizzato" e ferito in un'operazione di polizia