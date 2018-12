Ecco Saltriovenator zanellai | il nuovo dinosauro italiano

wired

(Di giovedì 20 dicembre 2018) (foto: Gabriele Bindellini) Ritorno al Giurassico. Da una cava vicino a Saltrio, nelle Alpi lombarde, riemerge il più antico ceratosauro mai rinvenuto in Italia e nel mondo. Il suo nome scientifico ufficiale è, visse 198 milioni di anni fa e fu probabilmente ilpredatore più grande della sua epoca. I suoi resti in realtà furono scoperti nel 1996, ma ci sono voluti vent’anni per estrarre i fossili dalle rocce e completare le analisi che l’hanno identificato come esemplare di una nuova specie di ceratosauri. Lo studio è dei ricercatori del Museo di storia naturale di Milano ed è stato pubblicato sulla rivista PeerJ.(il cui nome richiama quello di Angelo Zanella, del Gruppo Brianteo Ricerche Geologiche di Paina di Giussano che lo individuò per caso negli scavi della cava) si è rivelato una scoperta eccezionale. È ...