È stato fermato un sospettato per il grande incendio sul Monte Serra in provincia di Pisa

Fermato e denunciato dalla Polizia di stato di Messina - il rapinatore dell'esercizio commerciale : 'Centro Convenienza' : Sono 120 i secondi trascorsi dalla consumazione della rapina al 'Centro Convenienza' di via La Farina all'identificazione del suo autore. Un rapido ed efficace intervento quello delle Volanti della ...

Corinaldo - la nonna del minorenne fermato : “Non era lì - è stato sempre con la sua ragazza” : Il 17enne è uno degli 8 indagati per la strage di venerdì alla Lanterna azzurra a margine del concerto di Sfera Ebbasta. Gli altri 7 sono 4 titolari e tre soci del locale. Il ragazzino fermato anche per detenzione di stupefacenti. La nonna: "La droga non è sua".Continua a leggere

Lascia le figlie a casa sole ma viene fermato per guida in stato di ebrezza : CRONACA - E' finito nei guai un padre per aver Lasciato le figlie minorenni a casa da sole, mentre dormivano. I fatti risalgono al 2013 e all'epoca le bimbe avavano 10 e 7 anni. Dopo che le piccole si ...

Il “bonus cultura” per i diciottenni è stato confermato dal governo : Il ministro dei Beni e delle Attività culturali Alberto Bonisoli ha firmato il decreto attuativo che estende il “bonus cultura” – il buono da spendere in prodotti culturali istituito dal governo di Matteo Renzi per tutti i diciottenni italiani – a

Desirée - fermato un pusher romano di 36 anni | "Forse è stato lui a cederle la dose fatale" : L'uomo è ritenuto responsabile di aver ceduto cocaina, eroina e psicofarmaci con effetti psicotropi contenenti quetiapina ai frequentatori dello stabile abbandonato di via Dei Lucani 22, nel quartiere San Lorenzo

Guida un bus in stato confusionale - con studenti a bordo : fermato un autista : Approfondimenti Controlli nel Vallo di Diano: droga e alcol alla Guida, nei guai anche diversi locali 3 novembre 2018 Guidava un pullman, con studenti a bordo, ma era in stato confusionale: un autista ...

Il miliardario russo Dmitry Rybolovlev è stato fermato a Monaco : Avrebbe cercato di influenzare i giudici in una causa contro un commerciante d'arte che l'avrebbe truffato

Viterbo : Ruba in una profumeria a Viterbo - fermato e arrestato dai carabinieri : Ieri sera, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Viterbo , hanno sorpreso all' uscita di una nota profumeria del centro, un uomo di 32 anni di origini Georgiane, che alla ...

Calcio - Marco Verratti fermato a Parigi dalla polizia per guida in stato di ebbrezza - sarà multato dal PSG : Marco Verratti, centrocampista del PSG e della Nazionale italiana, è stato fermato nella notte tra martedì a mercoledì a Parigi dalla polizia per guida in stato di ebbrezza. Secondo quanto riporta da l’Equipe, gli agenti hanno riscontrato un tasso alcolemico di 0,49 mg/l, superiore a quello consentito dalla legge (0,25 mg/l). Il giocatore è stato portato in commissariato per poi essere rilasciato alcune ore dopo. Attraverso un comunicato il PSG ...

