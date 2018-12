E' morto lo scrittore Andrea G Pinketts

morto lo scrittore e giornalista Andrea G. Pinketts - era stato anche inviato di Mistero : Lo scrittore e giornalista Andrea G.Pinketts, pseudonimo di Andrea Giovanni Pinchetti, è Morto il 20 dicembre 2018 all’hospice dell’ospedale Niguarda di Milano. Aveva 57 anni: era nato il 12 agosto del 1961 nel capoluogo lombardo. Da quanto si è appreso, era malato da tempo per un tumore e le sue condizioni si erano aggravate da circa una settimana.

morto Andrea Pinketts - lo scrittore che raccontò Milano attraverso il crimine : Talento e sregolatezza, scriveva storie anarchiche con una prosa acrobatica, ricca di trovate lessicali e un protagonista-alter ego: Lazzaro SantAndrea

morto Sandro Mayer - giornalista e scrittore - a 77 anni. Tanti i messaggi di molti volti noti tra cui Matteo Salvini : È Morto stanotte a Roma, all’ospedale Fatebenefratelli, il giornalista Sandro Mayer scrittore e volto familiare della tv. È mancato a pochi giorni dal 78esimo compleanno, che avrebbe festeggiato il 21 dicembre. Direttore da molti... L'articolo Morto Sandro Mayer, giornalista e scrittore, a 77 anni. Tanti i messaggi di molti volti noti tra cui Matteo Salvini proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

È morto lo scrittore e sceneggiatore William Goldman : Aveva 87 anni e ha vinto l'Oscar per "Butch Cassidy" e "Tutti gli uomini del presidente", ma ha scritto anche "Il maratoneta" (sia il libro che il film)

morto Arto Paasilinna - addio allo scrittore culto finlandese de “L’anno della lepre” a 76 anni : Uno dei maggiori narratori scandinavi, Arto Paasilinna, è Morto all'età di 76 anni. Lo scrittore finlandese è stato un modello per molti altri autori, capace di raccontare la vita naturale e la difesa dell'ambiente in modo divertente e paradossale riuscendo a far ridere narrando le vicende più tragiche. Ha pubblicato in Italia 17 libri tra cui il celebre "L'anno della lepre"Continua a leggere

morto scrittore finlandese Paasilinna : ROMA, 16 OTT - E' Morto a 76 anni lo scrittore finlandese Arto Paasilinna, conosciuto e amato in tutto il mondo per il suo romanzo 'L'anno della lepre' che in Italia ha venduto finora oltre 120.000 copie. Malato da tempo, Paasilinna è Morto il 15 ottobre in una casa di riposo vicino a Helsinki. Tra le sue ...

