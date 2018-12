Droni sull’aeroporto di Gatwick | scalo bloccato

meteoweb.eu

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Paralisi all’aeroporto londinese di: l’avvistamento di dueche sorvolavano loin prossimità delle piste ha costretto a bloccare o dirottare alcuni voli su altri aeroporti. Al primo avvistamento nella serata di ieri sono seguite diverse altre segnalazioni, e di conseguenza le autorità aeroportuali hanno deciso di sospendere i voli in arrivo per qualche ora, tentando poi di far ripartire il traffico alle prime ore del mattino. Successivamente sono arrivate nuove segnalazioni di avvistamenti. I voli in partenza sono stati fermati e quelli in arrivo dirottati su altri scali, tra cui anche a Parigi e Amsterdam.L'articolosull’aeroporto diMeteo Web.