Drive Up - Sabato 22 il finale di stagione

quattroruote

: Siamo pronti anche per questo weekend! Sabato 15 e in via eccezionale domenica 16 saremo aperti per conoscere insie… - AudiBologna : Siamo pronti anche per questo weekend! Sabato 15 e in via eccezionale domenica 16 saremo aperti per conoscere insie… - ACIFrosinone : tutti pronti domani per la guida sicura!!!! - marghegranbassi : RT @quattroruote: Massimiliano Rosolino, Margherita Granbassi, Kristian Ghedina e Alessia Ventura: sabato alle 14.10, su #Italia1, torna Dr… -

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Per lultima puntata della2018Up vi aspetta22 dicembre, alle 13.50 su Italia 1, con un menù davvero speciale.Natale a Vairano. La protagonista della sfida è Giorgia Palmas, showgirl e conduttrice, che per affrontare il nostro direttore sul tracciato di Vairano ha due assi nella manica: una Nissan GT-R Nismo e un amico che con il volante ci sa fare. Vitantonio Liuzzi, ex pilota di Formula 1 e Formula E, che, insieme a DJ Ringo, ormai di casa a Vairano, le dà le dritte giuste per sfruttare al meglio le traiettorie e la cavalleria della supersportiva giapponese. Gian Luca Pellegrini, invece, guida una Nissan Leaf: 150 cavalli elettrici contro 600 densi di ottaniAnimale da pista. Restiamo in tema di auto ad alto tasso di adrenalina: Irene Saderini si mette al volante della Porsche con lo spirito più racing di tutte, la 911 GT3 RS. Per sviscerare la ...