Dopo la Fed | tutte le Borse in discesa Affonda Tokyo | Milano apre a -1 | 5%

Borsa italiana in netto ribasso Dopo mosse Fed. FTSE MIB -1 - 63% : *Ieri sera il Federal Open Market Committee, FOMC, la commissione della Federal Reserve che prende le decisioni di politica monetaria, ha deciso all'unanimità di aumentare di 25 punti base i tassi d'...

Vendite sui mercati europei Dopo rialzo tassi Fed : Esordio negativo per le principali borse europee , dopo il calo registrato da Wall Street sul rialzo del costo del denaro deciso dalla Fed , nonostante la contrarietà del presidente Donald Trump . Nel ...

Borse asiatiche in territorio negativo Dopo Fed : Chiusura in terreno negativo per le principali Borse d'estremo oriente , penalizzate dal sell off che ha investito la piazza di Wall Street sul rialzo del costo del denaro deciso dalla Fed . Nel ...

In rosso Wall Street Dopo mossa Fed : Giornata "no" per la Borsa USA, in flessione dell'1,49% sul Dow Jones ; dopo il rialzo del costo del denaro deciso dalla Fed . Profondo rosso per l' S&P-500 , che si ferma a 2.506,96 punti, in netto ...

Wall Street crolla su nuovi minimi del 2018 Dopo stretta Fed : New York, 19 dic., askanews, - Un'altra seduta altamente volatile a Wall Street è finita in calo con il Dow Jones Industrial Average e l'S&P 500 arrivati a toccare i nuovi minimi del 2018 e con il Dow ...

Borsa NY crolla Dopo Fed - su minimi 2018 : 22.30 Wall Street chiude in forte calo, dopo la decisione della Fed di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto. Il Dow Jones cede l'1,49% a 23.323,66 punti, il Nasdaq lascia sul terreno il 2,17% a 6.636,83 punti mentre lo S&P 500scivola ai minimi degli ultimi 15 mesi perdendo l'1,54% a 2.506,88 punti.

Wall Street sbanda Dopo rialzo tassi Fed : Movimenti erratici si registrano alla borsa di Wall Street dopo che la banca centrale americana ha annunciato la sua decisione di politica monetaria: un ritocco all'insù dei tassi di interesse negli ...

Federica Panicucci si sposa Dopo Capodanno in Musica? Lo scoop : Federica Panicucci e Marco Bacini si sposano? Il “si” forse dopo Capodanno in Musica Momento magico quello attuale per Federica Panicucci: la conduttrice, oltre al successo che riscuote quotidianamente il suo Mattino Cinque, si sta infatti godendo un periodo d’oro anche per quanto riguarda la sua vita privata, visto che la sua love story con Marco Bacini va a gonfie vele ormai da un bel po’ di tempo. E’ il ...

Forex - l'euro avanza Dopo notizie su Manovra e in attesa Fed : Prosegue il recupero dell'euro che si è spinto oltre la soglia di 1,14 USD nel primo pomeriggio, complici alcuni fattori positivi quali le prospettive di aumento dei tassi USA e l'appianarsi delle ...

Wall Street verso un avvio in rialzo Dopo frenata vigilia - si guarda a meeting Fed di domani : I future su Wall Street si muovono in territorio positivo, dopo il brutto avvio di settimana che ha visto l'indice S&P 500 chiudere sui nuovi minimi annui. I listini provano dunque a mettere da parte ...

Nuoto – Mondiali vasca corta : “un po’ di culo ci vuole sempre” - Federica Pellegrini e compagne euforiche Dopo il bronzo di Hangzhou [VIDEO] : Federica Pellegrini, Margherita Panziera, Elena Di Liddo e Martina Carraro euforiche e divertenti dopo il bronzo nella staffetta 4×100 mista femminile dei Mondiali di Nuoto in vasca corta di Hangzhou I Mondiali di Nuoto in vasca corta di Hangzhou si sono chiusi con due importanti medaglie per l’Italia: Gregorio Paltrinieri ha conquistato l’argento nei 1500 stile libero, alle spalle solo dell’ucraino Romanchuk, ma ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino : “Bello rimanere al vertice Dopo giorni difficili. Ho perso qualche allenamento” : Federico Pellegrino sale ancora sul podio a Davos ottenendo il secondo posto nella sprint a tecnica libera valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo. L’azzurro ha confermato l’ottimo feeling con la pista svizzera, chiudendo per la quinta volta nel circuito tra i migliori tre. Un risultato che assume ancora maggiore rilievo perché arriva dopo la caduta avvenuta durante gli allenamenti di Livigno, che gli ha impedito di prepararsi al meglio ...

Sci di fondo – Federico Pellegrino secondo a Davos : le parole dell’azzurro Dopo la premiazione : Federico Pellegrino analizza la sua gara sprint di Davos, al termine della quale ha conquistato un podio speciale: le parole dell’azzurro Le parole di Federico Pellegrino dopo il secondo posto nella sprint di Davos che gli consente di salire sul podio per la quinta volta in Coppa del mondo sulla pista svizzera. “E’ un risultato positivo -spiega -, perchè sono stati giorni decisamente movimentati in seguito alla caduta di ...

Chiara Ferragni e Fedez - il pasto notturno Dopo la finale di X Factor. Il rapper ironicca «Il miracolo delle 2 : 43» : Chiara Ferragni cucina, addirittura di notte. dopo la finale di X Factor. Tra lavoro e famiglia Chiara Ferragni è spesso impegnata. C'è chi ironizza sulla sua vita e sui suoi orari,...