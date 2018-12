Roma - Donna suicida nel Tevere : non si trovano le figlie di 6 mesi : Roma , 20 dic., askanews, - Ancora nessuna traccia delle due gemelle di 6 mesi figlie della 38enne che questa mattina si è uccisa gettandosi nel Tevere , a Roma . Si teme che la donna possa aver lanciato ...

Roma - Donna suicida nel Tevere - parla una vicina : 'L'ho vista uscire con le bimbe' : E' una terribile tragedia quella avvenuta stamattina a Roma, quando una donna di 38 anni si è gettata nel fiume Tevere dal ponte Testaccio. L'allarme lo ha lanciato il marito della stessa, che non ha visto appena in casa appena svegliato la madre e le due bambine. Con il passare delle ore (ricordiamo che la tragedia è avvenuta intorno alle 6:15 di stamane), i particolari sulla vicenda si fanno sempre più agghiaccianti. Secondo quanto emerso in ...