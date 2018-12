Donna si getta nel Tevere | la criminologa | “Aiutare le madri con la depressione”

Tragedia a Roma - Donna si getta nel Tevere : si cercano le due gemelline : Tragedia a Roma dove una donna si è gettata nel Tevere. Da quanto si apprende la donna 38 anni, si era allontanata stamani da casa con le due figlie, gemelle di sei mesi. A dare l’allarme un passante che ha visto la donna lanciarsi nel fiume all’altezza di Ponte Testaccio. Nessuna traccia al momento delle bambine: in corso ricerche da parte dei vigili del fuoco e della polizia. La Procura di Roma ha avviato una indagine per ...

Russia - giovane Donna si getta nel lago ghiacciato e si frattura la caviglia : In queste ore in rete sta circolando un video che è ormai divenuto virale. Si tratta infatti delle immagini di una giovane ragazza che, in lingerie, voleva tuffarsi in un lago ghiacciato in Russia. Quindi, insieme ad un amico, che è poi l'autore del video, si è recata presso lo specchio d'acqua. Dopo essersi semi svestita, ha preso la rincorsa sul pontile e si è gettata di botto nel lago, o meglio, sul ghiaccio che ricopriva il lago. Il tonfo è ...

Anziano spara alla moglie e si getta da finestra a Langhirano (Parma). La Donna era affetta da Alzheimer : Tragedia familiare questa mattina a Langhirano (Parma): un pensionato ottantenne ha ucciso la moglie nel proprio appartamento nel centro del paese con un colpo di arma da fuoco e poi si è tolto la vita, gettandosi dalla finestra al quarto piano di una palazzina. La probabile causa dell'omicidio-suicidio, le gravi condizioni di salute della donna, affetta da Alzheimer. Sul posto per i rilievi sono presenti i carabinieri del Ris di Parma ...

Fiumicino - Donna uccisa e gettata in un fosso : confessa il maestro di karate : Mi sono permesso di pulire la palestra: un messaggio anomalo che al proprietario della 'Ads Ginnastica' di Fiumicino era risultato sospetto ed è valso come un'informale confessione, ancor prima di quella ufficiale davanti agli inquirenti. A inviarlo era stato la scorsa domenica Andrea De Filippis, 56 anni, ex poliziotto, maestro di karate e istruttore di difesa personale, che fino a ieri proclamava a gran voce la sua innocenza. Ma oggi alle 13 ...