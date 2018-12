Donna partorisce in auto mentre la ginecologa le dà istruzioni al telefono

Marsala - Donna partorisce in auto mentre va in ospedale. La bimba è nata.... dal benzinaio : Se a Trapani una donna ha partorito al pronto soccorso, a Marsala è successo un caso ancora più clamoroso: una donna ha partorito in strada, da un benzinaio, mentre stava andando in ospedale. La ...

Le si rompono le acque ma non fa in tempo a raggiungere l’ospedale : Donna partorisce in auto [FOTO] : 1/9 Nicolò Campo/LaPresse ...

Venezuela - la crisi economica strangola il paese/ Donna partorisce in strada : non può pagarsi l’ospedale : Non ha i soldi per essere ricoverata in ospedale, giovane Donna partorisce per strada. E' successo in Venezuela, paese sconvolto da una crisi economica senza precedenti(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 19:35:00 GMT)

VENEZUELA - Donna partorisce IN STRADA A CARACAS/ L’iperinflazione schiaccia i cittadini : una crisi mai vista : Non ha i soldi per essere ricoverata in ospedale, giovane DONNA PARTORISCE per STRADA. E' successo in VENEZUELA, paese sconvolto da una crisi economica senza precedenti(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 18:40:00 GMT)

Non ha i soldi per andare in clinica. Giovane Donna partorisce sul marciapiede a Caracas : Una Giovane venezuelana ha partorito su un marciapiede della centrale Avenida Universidad di Caracas non avendo potuto entrare in una clinica, fra le grida dei passanti che cercavano di aiutarla e le chiedevano di "respirare profondamente".Una mujer dio a luz en plena avenida Universidad de Caracas #25Oct (fotos) https://t.co/SgwTFTEENu vía @la_patilla — Carlos Julio Rojas (@CarlosJRojas13) 26 ottobre 2018È stato il ...

Donna partorisce su un volo Etihad : la piccola è stata chiamata Paradiso : La Donna ha partorito su un volo Etihad Airlines decollato da Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, e diretto a Giacarta.Continua a leggere

Etihad : Donna partorisce su volo da Abu Dhabi a Giacarta : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Partorisce in trattoria : la Donna non sapeva di essere all'ottavo mese : La bambina infatti, il cui nome è Chiara , è venuta al mondo il 13 ottobre pesando 2.871 kg. Sia lei che la neomamma godevano, dunque, di ottima salute. Non solo, questo insolito parto ha coinvolto ...