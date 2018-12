Domani sarà il solstizio d’inverno di fatto la giornata più corta che ci sia!

Di Maio : 'Non ci sarà aumento IvaTornerei sul balcone pure Domani' : "Sul balcone ci risalirei anche domani mattina". A dirlo è il vice premier e leader pentastellato Luigi Di Maio. "Oggi sono ancora piu' contento di allora - spiega - perche' non c'e' stata la procedura d'infrazione, che poteva esserci, e abbiamo mantenuto gli impegni presi". Segui su affaritaliani.it

Manovra - fonti del Tesoro : “C’è un accordo informale tra Roma e Bruxelles - sarà ufficializzato Domani” : La trattativa tra Roma e Bruxelles per evitare la procedura per debito eccessivo è andata a buon fine dopo una settimana di trattativa sui nuovi saldi proposti dal premier Giuseppe Conte. fonti del Tesoro hanno fatto sapere che l’accordo con la Commissione è stato raggiunto, anche se verrà ufficializzato solo domani dopo il via libera del collegio dei commissari che senza un’intesa avrebbe avviato l’infrazione. Martedì mattina ...

Firewall Zero Hour : da Domani sarà disponibile un nuovo DLC gratuito : Firewall: Zero Hour si prepara a ricevere il suo terzo DLC gratuito che domani introdurrà una nuova mappa, nuovi oggetti cosmetici e miglioramenti generali al titolo disponibile per PS VR.Come riporta Dualshockers, il game director del gioco Damoun Shabestari ha pubblicato un post sul PlayStation.blog elencando le novità in arrivo. Per prima cosa avremo la nuova mappa Containment che vede i giocatori scontrarsi in un vecchio laboratorio ...

Germania - l’auto di Domani è elettrica. Ma a rimetterci saranno i lavoratori : La Germania corre a gran velocità verso un futuro più verde e meno inquinante e lo fa a partire dall’attuazione di politiche sempre più restrittive nei confronti dei veicoli diesel. Poi c’è Volkswagen, il più grande gruppo automobilistico del Paese, che ultimamente e quasi a cadenza settimanale, rilascia numeri sempre aggiornati sulla spesa che è pronto ad affrontare riguardo alla produzione di una gamma totalmente elettrica, quella che ...

Neve in Italia - gelo in Umbria : allerta sino a Domani - poi sarà svolta : E' prevista Neve al nord: da Milano a Torino. Domenica gelida su tutta l'Italia a causa di una perturbazione di origine atlantica che sta attraversando l'Italia contribuendo a un forte...

Italia al gelo - -12° in Umbria : allerta neve sino a Domani - poi sarà svolta : Domenica gelida su tutta l'Italia a causa di una perturbazione di origine atlantica che sta attraversando l'Italia contribuendo a un forte calo delle temperature. Il tutto nel quadro di una situazione ...

Torino-Juventus - Allegri : “Cancelo sarà operato. Ecco chi gioca Domani” : CONFERENZA STAMPA Allegri- Tempo di vigilia in casa bianconera in vista della super sfida di domani sera contro il Torino. Il derby è sempre una partita separata dal resto del campionato. Un match dove si annullano valori qualitativi e tecnici e dove le classifiche restano fini a se stesse. Lo sa bene Massimiliano Allegri, il […] L'articolo Torino-Juventus, Allegri: “Cancelo sarà operato. Ecco chi gioca domani” proviene da ...

La meravigliosa avventura narrativa GRIS sarà disponibile da Domani : ecco il trailer di lancio : A poche ore dall'arrivo di GRIS su PC via Steam e su Nintendo Switch via Nintendo eShop, gli sviluppatori Nomada Studio hanno diffuso tramite un comunicato stampa il trailer di lancio del gioco, che potete trovare all'interno della notizia.Il gioco, dallo stile grafico semplicemente meraviglioso, mescola meccaniche platform a un'eccellente narrazione raccontando la storia di una giovane ragazza persa nel suo stesso mondo, affrontando una ...

Domani il sole - ma sarà un'altra settimana variabile : La Spezia - Un lunedì grigio con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi. Durante la giornata di oggi sulle coste della provincia la temperatura massima ...

Geoblocking - che cos'è e perché da Domani shopping online sarà libero/ Stop restrizioni in Ue : cosa cambia - IlSussidiario.net : Stop al Geoblocking da domani: che cos'è e perchè dal 3 dicembre cambiano le regole sui blocchi geografici per gli acquisti e lo shopping online

Fiorentina - Pioli : 'Domani sarà LA partita. Nessuna squadra è imbattibile' : Pioli ha annunciato la presenza dell'ex Roma e chi vorrebbe togliere dalla formazione della Juventus: 'Gerson gioca e alla Juventus toglierei Chiellini, per me è il miglior difensore al mondo, sposta ...

ALCAMO : A PARTIRE DA Domani SARA' POSSIBILE VISIONARE L'ELENCO DEI PROGETTI VOTATI PER IL BILANCIO PARTECIPATO : Si informa che, a PARTIRE dalle ore 12 di DOMANI, Venerdì 30 Novembre, sarà POSSIBILE prendere visione delL'ELENCO dei PROGETTI VOTATI on line dai cittadini per il BILANCIO PARTECIPATO. L'ELENCO delle ...