Dimissioni Ricciardi | Ginecologi | “Cattiva notizia per il SSN | per noi è stato Stella

Dopo Ricciardi altre due Dimissioni all'Istituto Superiore di Sanità : ... ha ammesso, ci fosse stato un "legittimo disaccordo con alcune posizioni del governo, ma questo non ha nulla a che fare con il suo ruolo, che di certo non fa politica, ma altro". La notizia della ...

Dimissioni del Prof. Walter Ricciardi - FIMP : “Apprezzamento per la promozione del benessere di bambini e adolescenti italiani” : “La Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) ringrazia il Prof. Walter Ricciardi per la determinazione con la quale ha guidato in questi ultimi anni l’Istituto Superiore di Sanità (ISS)”. E’ quanto afferma il dott. Paolo Biasci, presidente nazionale della FIMP. “In particolare abbiamo apprezzato il lavoro svolto del Prof. Ricciardi per la promozione del benessere di bambini e adolescenti italiani – sottolinea Biasci -. La nostra ...

Dimissioni del Prof. Walter Ricciardi - Zingaretti : “Difensore dell’autonomia della scienza come motore del Paese” : “Sotto la guida di Walter Ricciardi l’Istituto Superiore della Sanità ha conosciuto un profondo rinnovamento culturale e scientifico ed è tornato ad essere un punto di riferimento importante per tutta la comunità scientifica. Ha difeso l’autonomia della scienza come motore del Paese. Voglio esprimere a Ricciardi un ringraziamento per lo straordinario lavoro svolto in questi anni mettendo la sua conoscenza al servizio ...

Iss - Grillo accetta Dimissioni Ricciardi : 15.52 Il presidente dell'Istituto superiore della Sanità, Walter Ricciard, lascia l'incarico otto mesi prima della scadenza quadriennale. La ministra Grillo ha accettato le dimissioni dicendo che ora parte la fase commissariale. Ricciardi era stato nominato dall'ex ministra Lorenzin ed era diventato uno dei suoi consiglieri più ascoltati. Ricciardi ha detto di non lasciare in polemica con la ministra Grillo, ma ha criticato alcune posizioni ...

Dimissioni del Prof. Walter Ricciardi : “Con lui l’ISS è tornato a essere un punto di riferimento” : “L’Istituto Superiore di Sanità è sempre stato un baluardo della scienza medica e dell’affannosa ricerca di conoscenze d’avanguardia, da mettere al più presto al servizio della salute pubblica. Non a caso l’Istituto è un organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale – e non del Ministero o di Agenzie indipendenti – e i suoi dipartimenti si sono evoluti con il progredire delle conoscenze mediche e dei bisogni di cura dei cittadini”. ...

Dimissioni del Prof. Walter Ricciardi - SIMG : “Ha adempiuto al suo compito con straordinario rigore” : “A nome della Società Italiana di Medicina Generale e mio personale, invio al Prof. Walter Ricciardi i più calorosi, collegiali, amichevoli e fraterni saluti a conclusione del suo incarico quale Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità. Il Prof. Ricciardi ha adempiuto al suo compito con straordinario rigore, ha rilanciato la maggiore Istituzione Scientifico Sanitaria italiana, ha dato e darà prestigio e dignità al nostro Paese dovunque lo ...