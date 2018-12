Dieta 4+1 | come funziona e quanto dimagrisci

dilei

: Dieta 4 più 1 – 4 più 1: cos’è e come funziona - greenstyleit : Dieta 4 più 1 – 4 più 1: cos’è e come funziona - infoitsalute : Dimagrire in 3 fasi con la dieta 4+1 – 4+1 - infoitsalute : Dimagrire in 3 fasi con la dieta 4+1 – 4+1 -

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Si chiama4+1, il regime dimagrante ideato da Rosanna Lambertucci, che haobiettivo quello di depurare l’organismo e favorire una perdita di peso costante.Secondo l’esperta di benessere molto spesso le diete falliscono perché non le affrontiamo nel modo giusto. Se il nostro organismo non è depurato gli organi sono affaticati. La soluzione è eliminare le tossine in eccesso attraverso un programma detox che garantisce anche un ottimo dimagrimento senza andare incontro all’odiato effetto yo-yo.la4+1? Si tratta di un regime alimentare che unisce lavegana e vegetariana. Dura un mese, durante il quale si affrontano tre cicli di 10 giorni l’uno. Le tre fasi per perdere peso sono denominate: Depurazione, Reinserimento, Recupero. Ogni fase è suddivisa in due cicli, composti ognuno da 4 giorni di alimentazione vegetariana e uno ...