Di Maio | Berlusconi vuole comprare il M5s | ho detto ai miei di fingere di accettare e

Di Maio lancia l'allarme : 'Berlusconi sta per comprare parlamentari' : Era iniziato tutto con la fuoriuscita dal Movimento Cinque Stelle del deputato Dell'Osso. L'ex esponente grillino, malato di Sla, aveva scelto di lasciare il gruppo "giallo" in Parlamento, dopo essersi visto respingere un proprio emendamento a favore delle persone disabili. A far discutere è stata la scelta di confluire in Forza Italia. Ma a quanto pare, potrebbe non essere l'unico a fare questa scelta. O meglio, tutto questo secondo Berlusconi. ...

Di Maio su Berlusconi : “Sta per comprare parlamentari. Ho detto ai miei di fingersi interessati e registrare : avrete scoop” : “Ho detto ai miei di fingersi interessati a Silvio Berlusconi e di registrare, l’ho detto a tutti i nostri deputati e senatori, avrete qualche scoop“. Così Luigi Di Maio risponde all'”operazione scoiattolo” che, secondo alcune indiscrezioni, il leader di Forza Italia avrebbe lanciato durante il brindisi di Natale con i suoi senatori: avvicinare gli scontenti e i delusi del Movimento 5 stelle e preparare il terreno quando ...

Di Maio avverte Salvini : "Se torna con Berlusconi si suicida" : "tornare con Berlusconi? Per la Lega sarebbe un suicidio politico". Parola di Luigi Di Maio. In un'intervista di oggi al Fatto Quotidiano, il capo politico del Movimento 5 Stelle manda un avvertimento sinistro all'alleato di governo. Lanciando al tempo stesso delle accuse infamanti al Cavaliere. "Berlusconi, se ho capito bene, promette di comprare parlamentari per andare al governo con la Lega e altri transfughi. Se Salvini vuole suicidarsi ...

Dall’Osso : “Berlusconi non mi ha pagato - è un signore. Voglio bene a tutti del M5s ma Di Maio non mi ha risposto” : “Luigi Di Maio? Lo avevo cercato prima della mia decisione di passare a Forza Italia. Volevo spiegargli la situazione, però lui non poteva. Quindi, basta. Ovviamente Voglio bene a tutti quelli del M5s. Figuratevi se non Voglio bene a Beppe, a Luigi, ad Alessandro (Di Battista, ndr) e a tutti quanti”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dal deputato Matteo Dall’Osso, recentemente passato dalle ...

Di Maio s’informa sulla tenuta dei suoi e Berlusconi cerca cinque stelle fuggiaschi : Roma. Dominando una delle colonne che reggono il passaggio dal Transatlantico all’emiciclo – lui è alto tipo due metri – Guido Crosetto coglie l’essenza più amara delle cose: “Sai perché durano? Questi durano perché ogni gruppo di opposizione pensa a come costituire una nuova maggioranza con un pezz

Pd - l’ira di Rosato : “Cosa ci accomuna con M5s? Berlusconi almeno faceva condono per tutti - Di Maio no” : “Accordo tra nuovo Pd e il M5s? Ma il problema è il segretario del Pd o cosa fa il M5s? Questi hanno votato il dl sicurezza di Salvini senza avere un sussulto di coscienza, a parte quattro battute demagogiche che ha fatto qualcuno non votandolo. Cosa abbiamo in comune con questi?“. Sono le parole del deputato Pd, Ettore Rosato, nel corso de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, a proposito di eventuali accordi futuri tra dem ...

Salvini gela Berlusconi e loda Di Maio : 'Governo con FI? Ho un impegno con gli italiani' : Salvini e la Lega volano nei consensi tra gli elettori, o almeno questo è ciò che diversi sondaggi stanno raccontando negli ultimi mesi. La permanenza al Governo del Carroccio ha incrementato ulteriormente il successo di un partito che Salvini ha preso circa quattro anni fa al 4% e lo ha condotto a superare Forza Italia; candidandosi a diventare il primo partito italiano con oltre il 30% e diversi punti di vantaggio sui grillini....Continua a ...

Rifiuti - Salvini : troveremo un’intesa col M5S. E a Di Maio replica : «Non ho niente da chiedere per Berlusconi» : Il ministro dell’Interno e leader della Lega al collega vicepremier, che al «Corriere» aveva detto: «Finché a me non chiede nulla per il leader FI andrà tutto bene»

