Devastante tornado a Port Orchard | il più forte nello stato di Washington dal 1986 | venti

meteoweb.eu

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Ilestremamente raro che ha toccato terra ad ovest di Seattle èil piùa colpire lodidal, ha dichiarato il Servizio Meteorologico Nazionale statunitense. Un team del servizio ha ispezionato i danni a sud di, a 24km da Seattle, e ha classificato il vortice come unEF2 sulla scala Fujita conmassimi fino a 210km/h! La scala definisce un EF2 come “”. Nell’arco di 5 minuti nel pomeriggio di martedì 18 dicembre, il, che ha percorso 2,3km, ha staccato i tetti delle abitazioni, frantumato le finestre e abbattuto grandi alberi, ma fortunatamente non ci sono stati feriti gravi.Lungo il percorso seguito dal, il team del Servizio Meteorologico Nazionale ha rilevato imanti danni agli alberi e alle strutture. Le autorità stimano che 450 case possano aver riato danni. Circa 1.000 case sono rimaste ...