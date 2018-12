Deposito rifiuti - indagato padre Di Maio : Roma, 20 dic. (AdnKronos) - Antonio Di Maio, padre del vicepremier nonché ministro del Lavoro Luigi, è indagato dalla procura di Nola per "Deposito incontrollato di rifiuti". E' quanto riferisce oggi il quotidiano 'Il Mattino', facendo riferimento al decreto di sequestro firmato qualche giorno fa da

Antonio Di Maio - il padre del vicepremier - indagato per Deposito incontrollato di rifiuti : Come scrive oggi Il Mattino, il padre del vicepremier Luigi Di Maio, Antonio , è indagato dalla procura di Nola per deposito incontrollato di rifiuti. L'iscrizione è avvenuta a seguito del ...

Napoli - Deposito incontrollato di rifiuti : indagato il padre di Luigi Di Maio : Antonio Di Maio , padre del vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi, è indagato dalla procura di Nola per deposito incontrollato di rifiuti . L'iscrizione, riporta il quotidiano Il Mattino , è ...

Deposito di rifiuti - indagato il papà di Di Maio : L'iscrizione nel registro degli indagati per Deposito incontrollato di rifiuti è avvenuta a seguito del ritrovamento nell'appezzamento di terreno attiguo alla vecchia masseria di famiglia nel Comune di Mariglianella (Napoli), di alcuni rifiuti inerti, di alcuni vecchi secchi e di una carriola

Napoli - Antonio Di Maio indagato per Deposito incontrollato di rifiuti : Antonio Di Maio, padre del vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi, è indagato dalla procura di Nola per deposito incontrollato di rifiuti. Lo scrive oggi il quotidiano Il Mattino. L’iscrizione è avvenuta a seguito del ritrovamento da parte della polizia municipale nell’appezzamento di terreno attiguo alla vecchia masseria di famiglia nel Comune di Mariglianella (Napoli), di alcuni rifiuti inerti, di alcuni vecchi secchi e di una carriola. A ...

Antonio Di Maio è indagato per Deposito incontrollato di rifiuti : Il padre del leader del Movimento scatta l'iscrizione nel registro degli indagati, per via di alcuni "scarti edili, residui ferrosi e pezzi di igienici". Prosegue intanto l'indagine della Procura di Nola: il pm ha convalidato il sequestro disposto dalla polizia Municipale su un cantiere edile a Marigliano, in cui risulta direttrice la sorella di Luigi Di Maio.Continua a leggere

Antonio Di Maio indagato per Deposito incontrollato di rifiuti nel terreno di Mariglianella : Il padre di Luigi Di Maio, Antonio, è indagato per deposito incontrollato di rifiuti. Il fascicolo nei suoi confronti è stato aperto dopo il sopralluogo che la polizia municipale aveva fatto nel terreno di famiglia a Mariglianella, in provincia di Napoli.I vigili, che dovevano fare delle verifiche su quattro manufatti ritenuti abusivi, quell'occasione avevano sequestrato calcinacci, bidoni e altri rifiuti (principalmente scarti ...

Il papà di Di Maio indagato per Deposito illecito di rifiuti : Secchi, bidoni, calcinacci e una carriola. Sono il «corpo del reato» finito nel fascicolo aperto dalla Procura di Nola a carico di Antonio Di Maio, padre del vicepremier...

Roma : incendio Deposito rifiuti - la procura indaga per disastro colposo : Non si esclude neanche l'ipotesi di un'azione dolosa: le telecamere di sorveglianza della struttura erano rotte da quattro giorni. Oggi i risultati delle rilevazioni sulla diossina - La procura di ...

Roma - incendio al Deposito di rifiuti/ Ultime notizie - l'Arpa 'Presenza di diossina non è da escludere' : Roma, incendio al Tmb Salario: brucia impianto. Raggi: 'Rischio emergenza rifiuti sotto Natale'. E Paola Taverna grida al complotto.

La procura di Roma sta indagando per disastro colposo in merito all’incendio nel Deposito di rifiuti del quartiere Salario : La procura di Roma ha avviato un’indagine per disastro colposo in merito al grande incendio iniziato martedì 11 dicembre nell’impianto di trattamento dei rifiuti nel quartiere Salario, a Roma. I magistrati hanno richiesto il sequestro di parte della struttura – resa

Roma - a fuoco un Deposito sulla Salaria : Procura indaga per disastro colposo | Costa : appello per emergenza rifiuti : Il Campidoglio: "Nessun valore fuori dalla norma, ma per precauzione meglio non aprite le finestre". Costa: "appello per evitare emergenza rifiuti". Nell'impianto finisce il 25% dell'indifferenziata della Capitale

Roma - a fuoco un Deposito sulla Salaria | Il comune : tenete le finestre chiuse | Costa : appello per emergenza rifiuti : Il Campidoglio: "Nessun valore fuori dalla norma, ma per precauzione meglio non aprite le finestre". Costa: "appello per evitare emergenza rifiuti". Nell'impianto finisce il 25% dell'indifferenziata della Capitale

Maxi rogo nel Deposito rifiuti dell’Ama a Roma - per Natale si rischia l’emergenza rifiuti : Il rischio è quello di un Natale con i rifiuti a Roma. Il Maxi incendio divampato nella notte in un capannone adibito a deposito rifiuti nell’impianto Ama di via Salaria innesca un’emergenza per lo smaltimento dell’immondizia nella capitale. Il rogo è stato domato da circa 50 vigili del fuoco, ma una densa e alta colonna di fumo si è alzata sulla ...