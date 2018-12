Denuncia il marito islamico per violenze | ma si era picchiata da sola in ascensore

Verona - la Denuncia di Elena : “Mi hanno restituito una salma irriconoscibile - non mio marito” : Elena Temporin ha denunciato quello che ha definito “un fatto incredibile”. Il marito è morto all’ospedale di Verona di Borgo Trento e lei ha deciso di donare gli organi: “La salma ci è stata consegnata solo un'ora prima del funerale in condizioni indicibili”. Per l'Azienda ospedaliera tutto è stato fatto nel rispetto delle norme.Continua a leggere