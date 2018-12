Dennis Fantina | ex allievo di Amici | forse all' Isola dei Famosi 2019

Blastingnews

(Di giovedì 20 dicembre 2018), exdella scuola di, potrebbe far parte del cast della nuova edizione dell'deisecondo quanto si legge sul settimanale Oggi. Il giovane non ha nascosto di essere risentito nei confronti di Maria De Filippi, che l'ha fatto conoscere al pubblico accogliendolo nella sua scuola:ha dichiarato in diverse occasioni che la presentatrice avrebbe sfruttato per fare ascolti lui e gli altri studenti della scuola. Il cantante ha partecipato alla prima edizione del talent-show (vincendola) quando ancora si chiamava Saranno. Uscito dalla scuola, la carriera dinon è decollata come sperava. Qualche anno fa ha tentato di rilanciarsi presentandosi a The Voice, talent-show in onda sulla Rai. Purtroppo però è stato scartato dai giudici che inizialmente non lo avevano nemmeno riconosciuto.L'come possibile nuova occasioneSono stati ...