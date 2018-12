De Rossi | ' Tutti sotto esame La Roma va male? Ecco perché'

Allerta Meteo - la protezione civile si mobilita per la prima grande nevicata dell’inverno : pesante avviso per le pRossime ore - ecco tutti i DETTAGLI : Allerta Meteo – Temporali in arrivo domani al Centro-Sud, in particolare sul basso Tirreno e venti in aumento. A causare un nuovo peggioramento delle condizioni Meteorologiche una perturbazione di origine atlantica che innescherà un’area di bassa pressione sui nostri mari occidentali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

MotoGP – Valentino Rossi ‘smaschera’ Bagnaia : “mi vuole fregare! Sono tutti emozionati - ma poi in pista vogliono battermi” : Valentino Rossi ironizza sull’emozione di Pecco Bagnaia: il ‘Dottore’ è ben conscio delle abilità del pilota dell’Academy che in pista sarà un avversario in più da battere Intervistato ai microfoni di Sky Sport 24, Valentino Rossi ha risposto a diverse domande su ciò che lo aspetta durante l’offseason e la preparazione in vista della nuova stagione. Una domanda in particolare ha fatto sorridere il ...

Monza Rally Show 2018 – Valentino Rossi mette tutti in riga : “la macchina è figa - in gara ho ucciso tutti” : Il pesarese ha fatto un bilancio dopo la prima giornata del Monza Rally Show 2018, ammettendo la propria superiorità rispetto agli avversari Valentino Rossi ha fame di vittoria, dopo una stagione complicata in sella alla sua Yamaha il Dottore è tornato a splendere a bordo della sua Ford Fiesta WRC Plus per la prima giornata di sfide al Monza Rally Show. LaPresse/Photo4 Dopo essersi aggiudicato la Prova Speciale 1, Valentino Rossi, ...

Monza Rally Show – Valentino Rossi si mette subito in mostra : il Dottore davanti a tutti dopo la Prova Speciale 1 : Valentino Rossi dà subito spettacolo al Monza Rally Show 2018: il Dottore davanti a tutti dopo la Prova Speciale 1 E’ iniziato lo spettacolo del Monza Rally Show 2018: Valentino Rossi, dopo una stagione di MotoGp per nulla soddisfacente, nonostante il suo terzo posto mondiale, è motivato e carico per conquistare la sua settima vittoria nella gara brianzola a quattro ruote. Il Dottore ha iniziato nel miglior modo possibile la sua ...

L’edizione deluxe di Ma cosa vuoi che sia una canzone di Vasco Rossi è la 1ª di 4 uscite : tutti i dettagli : Il 7 dicembre si avvicina e l'edizione deluxe di Ma cosa vuoi che sia una canzone di Vasco Rossi sarà presto nelle mani dei molti fan che hanno deciso di festeggiare i primi 40 anni di un album leggenda con una copia di pregio che ricorda l'originale in tutto e per tutto. Il primo rilascio risale al 25 maggio 1978, con un tiratura di appena 2000 copie ma già carica di grandi successi come Jenny è pazza e La nostra relazione. È quindi arrivato ...

MotoGp – Valentino Rossi non va in vacanza : l’invito social a tutti gli appassionati delle due ruote : Valentino Rossi invita tutti i suoi tifosi al Ranch di Tavullia: si prospetta un weekend di fuoco con la 100km dei campioni La stagione 2018 di MotoGp è terminata ormai da qualche settimana: i piloti della categoria regina sono tornati in pista dopo il Gp di Valencia per altri quattro giorni di test, due proprio sul circuito Ricardo Tormo due gironi dipo l’ultima gara dell’anno e altri due martedì e mercoledì scorso a Jerez de ...

MotoGp - Jack Miller non si nasconde : “sono invidioso di Valentino Rossi - tutti aspettano il suo ultimo…” : Il pilota australiano ha parlato di Valentino Rossi, svelando la sua ammirazione nei confronti del Dottore Nessuna vittoria, solo cinque podi. Un bottino così magro Valentino Rossi non lo otteneva dal biennio in Ducati, un periodo che il Dottore ha deciso di rimuovere. Foto Alessandro La Rocca/LaPresse Il 2018 però gli ha riportato in mente i vecchi fantasmi, senza però abbatterlo o instillargli in testa cattivi pensieri. Dal suo esordio ...

MotoGp – Terminato il warm up del Gp di Valencia : Marquez davanti a tutti - Rossi bene sul bagnato [TEMPI] : E’ Marc Marquez il più veloce del warm up del Gp di Valencia, bene Valentino Rossi sul bagnato del circuito Ricardo Tormo E’ arrivata finalmente la tanto attesa domenica di gara del Gp di Valencia, ultimo round della stagione 2018 di MotoGp. I piloti sono scesi in pista per l’ultimo warm up dell’anno: come previsto, la pioggia, dopo aver dato un po’ di tregua per le qualifiche di ieri pomeriggio, è tornata a ...

MotoGp – Terminate le Fp1 a Valencia : Marquez davanti a tutti sul bagnato - Rossi fuori dalla top ten [TEMPI] : Marc Marquez davanti a tutti sul bagnato: lo spagnolo della Honda in testa nelle Fp1 del Gp di Valencia Nonostante l’incessante pioggia che ha costretto i commissari di pista a sventolare la bandiera rossa per interrompere le prime libere del Gp di Valencia, i piloti, dopo un po’ di attesa, sono potuti scendere in pista per le Fp1 spagnole. Sul bagnato il più veloce è stato un ottimo Marc Marquez, che ha fermato il crono ...

Tutti i dettagli del nuovo singolo di Vasco Rossi atteso il 16 novembre - dall’arrangiamento al making of del video : Il nuovo singolo di Vasco Rossi sta per arrivare, ma sono ancora molti i dettagli da conoscere sul ritorno in musica del rocker di Zocca. Il 16 novembre è la data scelta per il rilascio del singolo, che ancora non ha un titolo certo anche se si è parlato di Tempi moderni. Lo spoiler è stato più volte smentito da Vasco, che ha voluto mantenere per sé Tutti i dettagli fino all'ultimo minuto, anche se già conosciamo colui che ha diretto il ...

Vasco Rossi - il nuovo singolo esce questo venerdì - e dal 23 un 45 giri in edizione limitata e numerata - : tutti i dettagli - VIDEO : ... l'ultimo, "Sono innocente", risale al 2014, mentre nell'autunno del 2016 il rocker ha pubblicato la raccolta "VascoNonStop", contenente gli inediti "Un mondo migliore", "Come nelle favole", "L'amore ...

Quelli che il Calcio – Gazzelle presenta la sua hit ‘Sopra’ : tutti gli ospiti della pRossima puntata : Gazzelle ospite a Quelli che il Calcio per presentare in anteprima tv la sua hit “Sopra”. ospiti della puntata: Eleonora Pedron, Dario Vergassola, Gio Evan; dagli spalti Giovanni Storti, Omar Fantini e Ruggero de I Timidi Torna domenica 11 novembre 2018 alle ore 13:45 su Rai2 e in simulcast su Radio2 l’appuntamento settimanale con “Quelli che il Calcio”, condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran. In questa puntata ospite in ...

Sci – Skiri Trophy XCountry : Kinder main sponsor - tutti i dettagli dell’evento del pRossimo 19 e 20 gennaio : Skiri Trophy XCountry il 19 e 20 gennaio in Val di Fiemme. Il Centro del Fondo di Lago di Tesero ospiterà in Trentino i giovanissimi. Confermata la partnership Kinder La pioggia non si ferma e nemmeno lo Skiri Trophy XCountry, il 19 e 20 gennaio pronto a mettere in scena la 36.edizione dell’evento dedicato ai giovani dello sci di fondo al Centro del Fondo di Lago di Tesero, nella trentina Val di Fiemme. La regia del Gruppo Sportivo ...

Tutti pazzi per Valentino Rossi a San Siro : è il Dottore la vera stella di Inter-Barcellona [FOTO e VIDEO] : Valentino Rossi star indiscussa a San Siro: il Dottore allo stadio per la sfida di Champions League Inter-Barcellona Valentino Rossi è la vera stella di Inter-Barcellona. Rientrato in Italia dopo un tostissimo trittico asiatico, pronto a rilassarsi in vista dell’ultima sfida di una stagione 2018 davvero complicata, il Dottore è oggi in tribuna a San Siro per assistere alla sfida di Champions League. Sorrisi ed incontri speciali per ...