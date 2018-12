Dalle frecciatine al rinnovo di Icardi | Marotta studia il mercato dell’Inter | sacrifica

sportfair

: MANNAGGIA OH LE FRECCIATINE DALLE IG STORIES SI SPOSTANO ANCHE ALLE STORIE SU WHATSAPP WOOOOOOOW - 5secofgarrix : MANNAGGIA OH LE FRECCIATINE DALLE IG STORIES SI SPOSTANO ANCHE ALLE STORIE SU WHATSAPP WOOOOOOOW -

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Dopo il botta e risposta con Wanda Nara,lavora aldi Mauro: il nuovo ad dell’Interle mosse per il prossimo“Di contratti da rivedere in una società ce ne sono tanti: di solito si fa a gennaio e anche nell’Inter sarà così”, con queste parole Beppeha gettato acqua sul fuoco delle polemiche legate al botta e risposta dei giorni scorsi con Wanda Nara in merito aldi. A gennaio l’Inter porgrammerà le sue mosse per ilimminente, ma anche e soprattutto per il suo futuro. Il primo punto in agenda per il nuovo amministratore delegato dell’area sportiva nerazzurra è proprio ildi Mauro. Wanda Nara ha chiesto 8 milioni l’anno (come Higuain), quasi il doppio dei 4.5 milioni fissi (5.3 con bonus) attualmente percepiti. L’Inter ne ha offerti 6, ma la cifra sembra ...