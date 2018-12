Dagli incentivi alle imprese ai fondi per le Forze armate E non solo Cosa c' è dentro i

huffingtonpost

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, le ha definite risorse "accantonate". Sono i 2 miliardi della manovra che non potranno essere utilizzati fino a luglio e non è affatto detto che andrà a finire così perché usciranno dal freezerse un monitoraggio dimostrerà che i conti pubblici non stanno sballando.c'èquesti due miliardi che sono nelle disponibilità, ad oggipotenziale, dei ministeri? Di tutto. Si varisorse per le, dai soldi per lo sviluppo della mobilità locale aiper il diritto allo studio. Tutto bloccato.Il congelamento di queste risorse è una delle concessioni che il governo gialloverde ha dovuto fare a Bruxelles per ottenere il via libera alla manovra ed evitare la procedura d'infrazione. In altre parole soldi che non possono ...