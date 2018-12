Cta studierà l’universo violento anche dalle Ande

meteoweb.eu

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Il sito del Cta dell’emisfero sud si trova a soli 11 km a sud-est dell’Osservatorio Paranal dell’Eso, nel deserto di Atacama in Cile, considerata una delle regioni più aride e isolate della terra – un paradiso per gli amanti delle stelle. Crediti: EsoIl 19 dicembre 2018, il Council del Cherenkov Telescope Array Observatory (Ctao) e l’Eso, l’Osservatorio Australe Europeo, hanno firmato gli accordi finali per l’installazione del gruppo di telescopi che costituiranno la componente di Cta per l’emisfero meridionale in un’area prossima alla sede dell’Osservatorio del Paranal dell’Eso, sullecilene. Cta è un grprogetto internazionale per la realizzazione di una rete globale di telescopi di prossima generazione dedicati allo studio della radiazione gamma più energetica. Il progetto, cui partecipano per l’Italia l’Istituto nazionale di astrofisica e l’Istituto nazionale di fisica ...