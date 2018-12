Così il M5s taglia ad arte un estratto di Report e lo usa per fare propaganda

Roma - Comellini (Sindacato Militari) : “Esercito a tappare le buche? Lo faccia il M5s - Così mostra volontà di cambiamento” : “L’emendamento M5s alla manovra sull’intervento del Genio Militare per aggiustare le strade di Roma? I militari a tappare le buche a Roma assolutamente no. Il ministro della Difesa Trenta ha detto che dovranno intervenire solo su quelle strade ad alta mortalità e in casi di assoluta emergenza. No, i militari, per la loro funzione, intervengono solo quando c’è una calamità naturale, uno stato di emergenza ...

Luigi Di Maio - tragico sospetto su Matteo Salvini : 'Passato il limite'. Così la Lega fa saltare il M5s? : 'Ha passato il limite'. Fonti interne al M5s riferiscono di un Luigi Di Maio furioso con Giancarlo Giorgetti e con la Lega . Le parole del numero due di Matteo Salvini sul reddito di cittadinanza , '...

DALLA CINA/ Lao Xi : Così il Renzusconi e M5s regalano le europee alla Lega : Il partito di Renzi e Berlusconi prossimo venturo spera di monopolizzare il centro, in realtà farà un favore a Salvini. Ecco perché.

Manovra - Azzolina (M5s) vs Mulé (Fi) : “Siete Così bravi che non avete fatto certe misure prima”. “Sveglia - sei al governo” : Bagarre a Tagadà (La7) tra la deputata del M5s, Lucia Azzolina, e il parlamentare di Forza Italia, Giorgio Mulé. Nodo del dibattito: la Manovra e il reddito di cittadinanza. L’ex direttore di Panorama accusa: “Ma non era più facile creare lavoro, dare alle imprese del Sud incentivi seri, stabilire delle politiche serie al Nord, per cui se trasferisci un lavoratore da Crotone a Parma gli paghi l’affitto? Non era più semplice ...

Silvio Berlusconi - il retroscena : Così ha convinto Dall'Osso a scaricare il M5s : Quello di Silvio Berlusconi è stato ribattezzato il 'capolavoro' . In 96 ore infatti ha portato un big del Movimento 5 stelle dentro Forza Italia . Come ha fatto a convincerlo? Facciamo un passo ...

Luigi Di Maio umiliato Così : il grillino tradito dal M5S passa a Forza Italia : Qualche giorno fa aveva sparato ad alzo zero contro la sottosegretaria all'Economia, Laura Castelli, reduce dalla figuraccia televisiva con l'ex ministro Pier Carlo Padoan : 'Lei che non ha studiato è al governo e io ho studiato no'. Parole pesantissime, a indicare l'...

Di Maio - Filippo Roma (Le Iene) : “Solo da tifosi M5s ho ricevuto minacce Così pesanti. Si diano una calmata” : “Mia inchiesta sul padre di Di Maio? Ho ricevuto minacce di morte sui social, anche se chi ti vuole ammazzare sul serio non ti minaccia su Facebook, ma si fa trovare direttamente sotto casa e t’accoppa”. Sono le parole dell’inviato de Le Iene, Filippo Roma, nel corso della trasmissione “Un giorno da ascoltare”, su Radio Cusano Campus. “Mi sono arrivati due o tre messaggi brutti” – continua – “ma questo è un grande classico ogni volta che ...

Governo - perché Salvini non romperà l’alleanza con il M5s. Perlomeno non Così presto : di Marco Gigante * Colpisce in questi giorni la reazione di Matteo Salvini alle vicende che hanno coinvolto il padre del leader del Movimento 5 stelle, Antonio Di Maio, a proposito di alcune assunzioni in nero avvenute nella sua azienda. La reazione è sorprendente perché dopo mesi di dichiarazioni e comportamenti avversi ai principi del Movimento (sostegno al Tav, al Tap o agli inceneritori), il segretario della Lega sembra aver assunto un ...

M5S : «Bilancio approvato in ritardo. E Così si bloccano le assunzioni» : Al Comune di Follonica, come abbiamo fatto notare in Consiglio comunale, l'inerzia degli uffici preposti e della politica ha provocato la mancata proroga di alcuni vigili urbani a tempo determinato. ...

Monti : “Lega e M5S hanno creato e diffuso false verità - Così è iniziata la loro ascesa” : "In Italia Di Maio e Salvini, specialmente il secondo, hanno cercato di eccitare gli animi in chiave antieuropea praticamente dal primo giorno, fino alla settimana scorsa. Ora stiamo arrivando al momento in cui si capisce che la realtà è diversa da come la si immaginava. E che bisogna tenerne conto", ha dichiarato l'ex presidente del Consiglio Mario Monti.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - no ai centri per l’impiego : Così la Lega «riscrive» il progetto M5S : Nella trattativa per la messa a punto del nuovo strumento di politica attiva e di lotta alla povertà, la Lega lancia la proposta di erogare il Reddito di cittadinanza direttamente all’azienda che si occuperà di formare e riqualificare il beneficiario finale del sussidio...

Matteo Renzi : “Salvini è un bluff - Così come lo è il M5S che ha perso tutta la sua verginità” : Matteo Renzi, durante un'intervista con il Foglio, critica il governo Conte puntando l'attenzione su Matteo Salvini e il Movimento 5 Stelle, entrambi definiti un "grande bluff". L'intervento poi si sposta anche su temi economici, e Renzi non risparmia nemmeno Tria: "Un ministro dell'Economia che ha perso credibilità non serve più a nulla", commenta. Un'opinione negativa poi la esprime anche sul ministro degli Esteri Moavero, una persona che ...

Anticorruzione - Governo battuto. Passa norma che attenua peculato. L’ira del M5S : «Così non si va avanti» : Governo battuto nell'Aula della Camera sul voto segreto di un emendamento al ddl Anticorruzione. La modifica approvata contro il parere dell’esecutivo è di Catello Vitiello del...

Forza Italia - il retroscena : in soccorso della Lega sulla prescrizione - Così affondano il M5s : sulla prescrizione - ma anche sul finanziamento ai partiti - Forza Italia potrebbe tendere la mano alla Lega e affondare così il Movimento 5 stelle . Lo scontro più duro tra Matteo Salvini e Luigi Di ...