Cosa ha fatto davvero il governo del cambiamento con la legge di bilancio | fact checking

Cosa ha fatto davvero il governo del cambiamento con la legge di bilancio : Con la legge di bilancio (quasi) pronta per essere discussa dal Senato della Repubblica è il momento di fare un piccolo bilancio di quanto realizzato dal governo guidato dal Presidente Giuseppe Conte. L'elenco da cui partire lo offre il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio: ma le cose stanno realmente così?Continua a leggere

Food delivery - Cosa c'è nel contratto scritto dai fattorini delle app : Stop al cottimo, contratti di tipo subordinato, diritto alla disconnessione e algoritmi trasparenti. Queste le richieste dei fattorini delle app

Food delivery - Cosa c’è nella legge scritta dai fattorini delle app : fattorini delle consegne del cibo a domicilio (Paolo Gerace – LaPresse) Cottimo vietato, diritto alla disconnessione, paletti su orari di lavoro e algoritmi. E, soprattutto, il riconoscimento dei fattorini come dipendenti a tutti gli effetti delle app per le quali consegnano cibo a domicilio. Sono queste le richieste fissate dai pony express delle app di Food delivery nei cinque articoli della loro proposta di legge. Deliverance Milano, ...

Food delivery - Cosa c’è nel contratto scritto dai fattorini delle app : fattorini delle consegne del cibo a domicilio (Paolo Gerace – LaPresse) Cottimo vietato, diritto alla disconnessione, paletti su orari di lavoro e algoritmi. E, soprattutto, il riconoscimento dei fattorini come dipendenti a tutti gli effetti delle app per le quali consegnano cibo a domicilio. Sono queste le richieste fissate dai pony express delle app di Food delivery nei cinque articoli della loro proposta di legge. Deliverance Milano, ...

“Io come Robin Hood” - il gesto di questo giovane manda in tilt il quartiere : ecco Cosa ha fatto cadere da un grattacielo : Il giovane startupper Wong Ching-kit, pensando di fare un bel gesto per il quartiere più povero di Hong Kong, ha fatto piovere dal grattacielo più alto della zona banconote da 100 dollari locali (circa dieci euro). Negli ultimi dieci anni Ching-kit è diventato ricco grazie alle criptovalute. L’iniziativa, tuttavia, ha creato scompiglio in strada, con le persone che si sono affollate ai piedi dell’edificio per prendere più soldi ...

Alba Parietti provata a Vieni da Me : “Ho fatto una Cosa orribile” : Vieni da Me, Alba Parietti dispiaciuta: “Ho dovuto fare una cosa orribile” Intervista molto toccante quella rilasciata da Alba Parietti oggi a Vieni da Me. La conduttrice-opinionista ha infatti raccontato quello che per lei è stato il giorno più doloroso di questo 2018 che sta per concludersi, ossia quello della morte del suo adorato cane, al quale era molto legata anche sua mamma, che oggi non c’è più. “Quel giorno se ne ...

Battisti - Cosa ha fatto e Cosa rischia : Condannato in Italia, di nuovo latitante in Brasile. A poche ore dal mandato di arresto della Corte Suprema e dalla firma del decreto di estradizione da parte del presidente uscente brasiliano Michel ...

Paola Caruso : guarda Cosa ha fatto al supermercato…(FOTO) : cosa cosa ci fa Paola Caruso alla cassa di un supermercato con la pancia scoperta? Stando a quanto riporta Tabloit l’ex naufraga avrebbe saltato la fila dell’unica cassa aperta – che era anche riservata... L'articolo Paola Caruso: guarda cosa ha fatto al supermercato…(FOTO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Natasha Stefanenko - che fine ha fatto l'ex modella russa : ecco che Cosa fa per campare : Nella vita di Natasha Stefanenko la televisione c'è ancora, anche se il pubblico italiano se ne potrò accorgere molto poco. l'ex modella, già ingegnere metallurgico, showgirl e opinionista oggi dedica ...

“Ecco Cosa abbiamo fatto insieme”. Schumacher - visita a sorpresa all’ex pilota : Schumi, si accende la fiaccola della speranza. A cinque anni dall’incidente che ha cambiato per sempre la vita dell’ex campione del mondo di Formula 1 ecco che irrompe sulla scena Jean Todt, l’uomo che ha condiviso con Michael Schumacher decine di successi. Più che un team manager, un amico per Schumi, un angelo che, in maniera discreta, continua a stargli accanto. Lo ha fatto anche poche settimane fa, una vista privata e riservata, uscita fuori ...

Francesca Cipriani delusa : “Ecco Cosa mi ha fatto la moglie di Walter Nudo” : Francesca Cipriani e la moglie di Walter Nudo: lo sfogo della soubrette a Pomeriggio 5 Francesca Cipriani continua ad aspettare Walter Nudo fuori la Casa del Grande Fratello Vip. La showgirl è sempre più innamorata dell’attore italo-canadese, ma il ritorno della moglie Celine ha cambiato le carte in tavola. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha […] L'articolo Francesca Cipriani delusa: “Ecco cosa mi ha fatto la ...

Spataro - Salvini : “Non ho ancora capito Cosa ho fatto saltare. Operazione era conclusa - ho le prove sul telefono” : “Quando c’è un’iniziativa riservata mi si scrive ‘aspettiamo a dirlo’ e io aspetto. Non ho ancora capito come ho fatto saltare l’Operazione, come dice Spataro. Forse non sto simpaticissimo a Spataro, forse si è alzato male. La Polizia mi ha confermato che l’Operazione era finita, ho il messaggio sul telefono”. Così il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, in merito allo scontro ...

Alessandro Calabrese ripensa a Lidia Vella : “Avrei fatto qualsiasi Cosa per lei” : Alessandro Calabrese del Gf ancora innamorato di Lidia Vella? Le parole piene d’amore per l’ex fidanzata È davvero finita tra Alessandro Calabrese e Lidia Vella? Ad oggi, anche se molti fan della coppia vorrebbero sentirsi dire il contrario, i due non stanno più insieme e non sembrano proprio interessati a riprovarci. Questo, per lo meno, […] L'articolo Alessandro Calabrese ripensa a Lidia Vella: “Avrei fatto qualsiasi ...

Mafia - in presa diretta la riunione segreta di Cosa Nostra : “Abbiamo fatto una bella Cosa… che bella gente!” : Gli investigatori di Palermo sono riusciti, nel corso delle indagini, a seguire in presa diretta la fase di riorganizzazione di Cosa Nostra. In particolare, come si vede in questo video con le intercettazioni del nuovo capo dei capi, Settimino Mineo, durante le riunioni dei capimandamento: “Abbiamo fatto una bella Cosa” dice il reggente del mandamento di Villabate, Francesco Colletti, “molto seria, con bella ...